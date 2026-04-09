Το μήνυμα του Youtuber Γιάννη Αεράκη που πάσχει από καρκίνο: «Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε» - iefimerida.gr

Στην αξία των πιο απλών πραγμάτων στη ζωή αναφέρθηκε μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ο Γιάννης Αεράκης, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Youtuber ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο, με το οποίο εξηγεί πως αισθάνεται καλύτερα αυτές τις ημέρες και ήθελε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις του με τον κόσμο που τον παρακολουθεί.



Η μάχη του Γιάννη Αεράκη με τον καρκίνο

Ο Γιάννης Αεράκης επισήμανε πως, δυστυχώς, οι άνθρωποι μόνο όταν χάνουν κάτι μπορούν να το εκτιμήσουν πραγματικά: «Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο».

Η ανακοίνωση μέσα από το TikTok για τον καρκίνο

Ο Youtuber είχε ανακοινώσει τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, μέσα από βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers του ότι ξεκινά χημειοθεραπείες.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος, να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», ανέφερε.

Στο ίδιο μήνυμα μιλούσε και για τις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία του, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».

