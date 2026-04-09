Minimal παράθυρα ALUMIL: Η απόλυτη έκφραση σύγχρονου design & τεχνολογίας - iefimerida.gr

Στην ALUMIL, η φιλοσοφία του minimal δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική επιλογή είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που συνδυάζει καθαρές γραμμές, τεχνολογική υπεροχή και κορυφαίες επιδόσεις. Με οδηγό την τεχνογνωσία και την καινοτομία, τα minimal συστήματα αλουμινίου της ALUMIL σχεδιάζονται για να ενσωματώνονται αβίαστα σε κάθε έργο, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική του με διακριτική δύναμη και υψηλές επιδόσεις.

Συρόμενα Minimal Συστήματα

SUPREME S500 PHOS





Η απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην καθαρότητα του σχεδιασμού και την τεχνολογική υπεροχή. Το θερμομονωτικό σύστημα SUPREME S500 PHOS δημιουργεί εκτενείς γυάλινες επιφάνειες, σβήνοντας τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και αφήνοντας το φυσικό φως να πλημμυρίσει τον χώρο. Κάθε λεπτομέρεια υπηρετεί μια εμπειρία άνεσης, όπου η λειτουργικότητα συναντά την αισθητική αρμονία.

SMARTIA M450





Ένα σύστημα που αποδεικνύει πως ο λιτός σχεδιασμός μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσιτός και υψηλών προδιαγραφών. Η καθαρότητα γραμμών και μορφής περιορίζει το εμφανές αλουμίνιο στα μόλις 2,5 cm στο σημείο της επαλληλίας, προσφέροντας κομψότητα και κορυφαίες ενεργειακές επιδόσεις. Ιδανικό για ανακαινίσεις, εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ευκολία στη χρήση και υψηλή λειτουργικότητα. Η έκδοση SMARTIA M450 LT με χαμηλό οδηγό προσφέρει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των χρηστών.

SMARTIA M630 PHOS

Όταν τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εξαφανίζονται. Το SMARTIA M630 PHOS επιτρέπει την απόκρυψη των προφίλ αριστερά και δεξιά του τοίχου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ο χαμηλός οδηγός να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή, ενιαία όψη που ενισχύει την αίσθηση χώρου και φωτός. Παράλληλα, προσφέρει κορυφαία θερμομόνωση και εξαιρετική ηχομόνωση, συμβάλλοντας σε έναν χώρο άνετο, ήσυχο και ενεργειακά αποδοτικό.

Ανοιγόμενα Minimal Συστήματα

SMARTIA S67 PHOS





Το SMARTIA S67 PHOS προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε λειτουργικότητα και απλότητα. Διακρίνεται για την ευκολία χρήσης και την υψηλή εργονομία του, ενώ εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση στην καθημερινότητα, με προδιαγραφές για ΑμεΑ και παιδιά.

SMARTIA S77 PHOS

Το SMARTIA S77 PHOS αποτελεί την κορυφαία πρόταση για minimal ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα κουφώματα. Με δυνατότητα κρυφού φύλλου και ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο μεγιστοποιεί την είσοδο φυσικού φωτός, αναβαθμίζοντας τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης. Ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές επιδόσεις του σε θερμομόνωση, ηχομόνωση, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση, εξασφαλίζοντας προστασία ακόμη και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αντοχή στον χρόνο και εύκολη πρόσβαση με προδιαγραφές για ΑμεΑ και παιδιά (τυπολογία με χαμηλό κατωκάσι).

Με γνώμονα την καινοτομία και την τεχνογνωσία, η ALUMIL συνεχίζει να θέτει νέα standards στον χώρο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, αποδεικνύοντας ότι το minimal design μπορεί να συνδυάζει κορυφαία αισθητική με υψηλές επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.