Ξεσπά η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο με τον Παντελίδη - iefimerida.gr

Μετά από ρεπορτάζ και την εσφαλμένη αναφορά ότι «τα δύο κορίτσια που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη τραυματίστηκαν ελαφρά», η Μίνα Αρναούτη αποφάσισε να απαντήσει δημόσια.

Η ίδια και η Φρόσω Κυριακού ήταν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα του τραγουδιστή εκείνη τη μοιραία νύχτα.

Το όνομα του Παντελή Παντελίδη επανήλθε στη δημοσιότητα μετά τα σχόλια του Σπύρου Μαρτίκα. Οι δηλώσεις του πρώην παίκτη του Survivor πυροδότησαν νέο κύκλο αντιδράσεων, με τη Μίνα Αρναούτη να κάνει μια ανάρτηση προκειμένου να αποσαφηνίσει την κατάσταση, αφού άκουσε να αναφέρεται το όνομά της σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η ίδια εξέφρασε την αγανάκτησή της για σχόλιο παρουσιαστή που ισχυρίστηκε ότι «είχε τραυματιστεί ελαφρά» την ημέρα του δυστυχήματος. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή της στο Twitter, υποβλήθηκε σε 17 χειρουργεία, υπέστη πνευμονική εμβολή και κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της. Τόνισε επίσης ότι όλα λέγονται για χάρη της τηλεθέασης, χωρίς να υπάρχει ίχνος σεβασμού προς τον άνθρωπο.

«Αισθάνομαι ντροπή να ακούγεται μέσα από την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού ότι τραυματίστηκα ελαφρά! Βρέθηκα καρφωμένη στο πίσω κάθισμα και έκανα 17 χειρουργεία, πέρασα πνευμονική εμβολή και κινδύνεψα να πεθάνω. Όλα για την τηλεθέαση, κανένας σεβασμός στην υγεία και στον άνθρωπο», έγραψε.

Η νέα ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη

Με νέα ανάρτηση, εξέφρασε ακόμη πιο έντονα τη δυσαρέσκεια και την οργή της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται η υπόθεσή της και το όνομά της σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Μιλά για στοχοποίηση «για χάρη της τηλεθέασης» και υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι τέσσερις εισαγγελικές αποφάσεις την έχουν δικαιώσει, εξακολουθεί να βλέπει αναληθή και δυσφημιστικά ρεπορτάζ που, όπως τονίζει, προσβάλλουν την προσωπικότητά της.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται το όνομά μου και η υπόθεσή μου από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές του ΑΝΤ1. Έχω γίνει αντικείμενο συνεχούς στοχοποίησης, για χάρη της τηλεθέασης. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις με έχουν δικαιώσει. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να παρακολουθώ ψευδείς αφηγήσεις, "μαρτυρίες" που δεν ευσταθούν και πρόσωπα που μιλούν χωρίς καμία τεκμηρίωση, θίγοντας την τιμή και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι πραγματικά: Ο ΑΝΤΙ δεν αισθάνεται καμία ευθύνη; Δεν υπάρχει καμία ντροπή ή ενσυναίσθηση απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη ταλαιπωρηθεί υπερβολικά; Κάποιοι επιλέγουν να "χτίζουν" ρεπορτάζ πάνω στην προσωπική μου οδύνη και να αμείβονται γι' αυτό, συκοφαντώντας με με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Το να πατάς πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου για να δημιουργήσεις τηλεοπτικό θέαμα δεν είναι δημοσιογραφία· είναι εκμετάλλευση. Ζητώ σεβασμό, αλήθεια και αντικειμενικότητα. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Τρώτε και πίνετε και πληρώνεστε πατώντας πάνω σε μια κοπέλα ενώ όλοι γνωρίζετε την αλήθεια! Ντροπή σε όλο το κανάλι!», ανέφερε ακόμη.