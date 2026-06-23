Νέες καταγγελίες από τη Μίνα Αρναούτη: «Με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν και θα με βιάσουν» - iefimerida.gr

Σε νέες καταγγελίες προχώρησε η Μίνα Αρναούτη, η οποία βρέθηκε στο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης ψευδορκίας αναφορικά με το τροχαίο του Παντελή Παντελίδη.

Όπως δήλωσε, όλο αυτό το διάστημα δεχόταν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα, ότι θα τη σκοτώσουν και θα τη βιάσουν, με συνέπεια να φοβάται να κυκλοφορήσει.

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Παράλληλα, μίλησε και για την οικογένειά της, η οποία επηρεάστηκε και δοκιμάστηκε από τα ψέματα που έχουν ισχυριστεί για εκείνη, αναφερόμενη ειδικά στη μητέρα της και στην αντιμετώπισή της από την τοπική κοινωνία στο νησί καταγωγής της.

Μίνα Αρναούτη: «Θέλω αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν»

Η ίδια, όπως και η Φρόσω Κυριάκου, είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του άντρα που δήλωσε πως δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης το βράδυ του τροχαίου που του στέρησε τη ζωή και σήμερα βρέθηκε στην Ευελπίδων περιμένοντας να ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, η Μίνα Αρναούτη ανέφερε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό»: «Περίμενα πώς και πώς αυτή τη μέρα. Θέλω αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη, διότι είπαν φρικτά ψέματα. Ανασκεύασαν καταθέσεις, εμφανίστηκε μάρτυρας μετά από πέντε χρόνια, να μας πει αυτά που δεν είχαν γίνει ποτέ, και πιστεύω ότι τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα να δικαιωθώ».

Στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε επειδή κατηγορήθηκε πως είπε ψέματα: «Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός. Όλο αυτό είχε πολύ άσχημο αντίκτυπο, διότι ο κόσμος ήταν πωρωμένος με τον Παντελή, τον αγαπούσαν. Όταν ακούνε ότι κάποιες λένε ψέματα, αρχίσαμε και δεχόμασταν απειλές, με βρίζανε, μου έστελναν μηνύματα υβριστικά, απειλές "θα σε σκοτώσω", "θα σε βιάσω", χίλια δυο πράγματα, τα οποία εμένα με έκαναν να φοβάμαι να κυκλοφορήσω, να βγω απ’ το σπίτι μου, να κοιτάω κάθε μέρα τι γίνεται γύρω μου. Το να βγαίνεις να λες ψέματα για έναν άνθρωπο, χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή του μετά, είναι θλιβερό. Και να βγαίνουν μετά όλοι να λένε "είπατε ψέματα"».

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«Δεν με πληγώνει κάτι γιατί λέω την αλήθεια»

Αμέσως μετά πρόσθεσε πως ήθελαν να της κάνουν κακό με την υπόθεση αυτή, ωστόσο τόνισε πως δεν τη φοβίζει τίποτα γιατί λέει την αλήθεια: «Ο έξυπνος κόσμος έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην όλη ιστορία. Αλλά, δυστυχώς, δεν είναι όλοι έξυπνοι και κάποιοι απλά ή διαβάζουν μόνο κάποιους τίτλους ή θέλουν να πιστεύουν σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Για εμάς ήταν δύσκολο και για τη μαμά μου, να τη σταματάνε κάθε μέρα, γιατί η μαμά μου είναι στο νησί. Το να υπάρχει πάντα ένα ψήγμα, μια υποψία ότι τέλος πάντων "δεν έχει πει η κόρη σου την αλήθεια", και γι’ αυτή δεν είναι ωραίο. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ψεύτρα, και για ποιον λόγο να γίνω τώρα, για αυτό το θλιβερό γεγονός; Εγώ ήμουν σε ένα αυτοκίνητο, μέσα στα αίματα, έτοιμη για να πεθάνω, και σκέφτηκα εκείνη την ώρα τι θα πω για το αν θα ζήσω και αν θα πάρω αποζημίωση; Όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι καθαρά δημιούργημα ανθρώπων που ήθελαν να μου κάνουν κακό. Δεν με πληγώνει κάτι γιατί λέω την αλήθεια. Δεν φταίω σε κάτι», είπε.

«Ο ένας κατηγορούμενος προτίμησε να μην έρθει στο δικαστήριο»

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια αποκάλυψε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook πως η δίκη τελικά αναβλήθηκε.

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Όπως έγραψε αρχικά: «Για άλλη μια φορά η υπόθεση αναβλήθηκε, μολονότι ήμασταν παρούσες και εγώ και η εγκαλούσα με τους δικηγόρους μας και έτοιμες να τελειώσει επιτέλους αυτή η δίκη. Η υπεράσπιση ζήτησε αρχικά να κρατηθεί η υπόθεση, με αποτέλεσμα όταν τελικά εκφωνήθηκε να διαπιστώσουμε ότι ο ένας κατηγορούμενος προτίμησε να μην έρθει στο δικαστήριο».

Έπειτα πρόσθεσε πως η δίκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο: «Για άλλη μια φορά θα έρθουμε, για άλλη μια φορά θα υποστούμε αυτό το βάσανο για να δικαιωθούμε για το αυτονόητο και το προφανές. Για μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 2020 και που παράλληλα με τη δική μας ανάρρωση και ό,τι έχουμε υποστεί από τότε μας ταλαιπωρεί μέχρι και σήμερα».

