Η Μιμή Ντενίση για το ενδεχόμενο να μπει στην πολιτική: «Αυτά που σκέφτομαι τα λέω -Θα γίνει ένας πανικός, αν πάω» - iefimerida.gr

Παραμένει μέσα στις σκέψεις της το ενδεχόμενο να εμπλακεί με την πολιτική, ωστόσο η Μιμή Ντενίση δεν έχει λάβει ακόμα την τελική απόφαση για το τι θα πράξει.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μιμή Ντενίση παραδέχεται πως βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλημμα της εισόδου στην πολιτική, έχοντας δεχτεί πολλές προτάσεις από πρόσωπα που την παροτρύνουν, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη την τελική της απόφαση για το τι θα πράξει.

Θεωρεί πως τα θεατρικά της έργα αποτελούν ήδη πολιτική πράξη και δηλώνει πως δεν της είναι ευχάριστος ο χώρος της πολιτικής, τον οποίο έχει ζήσει από κοντά μέσω του πατέρα της και του Αντώνη Τρίτση.

Συγκρίνοντας την πολιτική με το θέατρο, την χαρακτηρίζει ως έναν χώρο με πολλαπλάσια ίντριγκα και «μαχαιρώματα», όπου τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται, κάνοντας το θέατρο να μοιάζει με «παιδική χαρά».

Προβλέπει πως η ενδεχόμενη κάθοδός της θα προκαλούσε «πανικό», επειδή δεν είναι δειλή και λέει πάντα τις απόψεις της. Αναγνωρίζει πως υπάρχουν τόσο ένθερμοι υποστηρικτές όσο και πολέμιοι αυτής της προοπτικής.

Έχοντας ζήσει τον συγκεκριμένο χώρο, όπως περιγράφει, τόσο από την πλευρά του πατέρα της όσο και από την πλευρά του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση με τον οποίο ήταν ζευγάρι, αισθάνεται πως έχει πολλά να προσφέρει.

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Η ηθοποιός αποκάλυψε πως υπάρχουν πολλές προτάσεις και υπάρχουν πολλά πρόσωπα που την παροτρύνουν να μπει στην πολιτική, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να την δουν ως πολιτικό.

Μιμή Ντενίση: «Πολιτική είναι αυτά που κάνω»

Φιλοξενούμενη στην πρεμιέρα της εκπομπής «For You» στον ΑΝΤ1, η Μιμή Ντενίση δεν έκρυψε πως πρόκειται για ένα δίλλημα για το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα της τι θα κάνει.

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Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε αρχικά: «Κατ’ αρχήν, πολιτική είναι αυτά που κάνω. Θεωρώ ότι είναι πολιτικά αυτά τα έργα. Δεν μπορώ να πω ότι η πολιτική είναι ένας χώρος που μ’ ευχαριστεί. Γιατί την έχω ζήσει αρκετά από μέσα και με τον πατέρα μου, που ήταν στρατηγός και φίλος με όλους τους παλιούς πολιτικούς και με τον Αντώνη την έχω ζήσει, από την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου».

«Έχει πολύ ίντριγκα, πολλά μαχαιρώματα»

Στη συνέχεια συγκρίνοντας τον χώρο του θεάτρου με εκείνον της πολιτικής διευκρίνισε: «Ξέρω ότι είναι ένας χώρος που το θέατρο, μπροστά του, είναι παιδική χαρά. Έχει πολύ ίντριγκα, πολλά μαχαιρώματα, πολλά πράγματα που δεν είναι όπως φαίνονται. Νομίζω ότι, αν πάω εγώ στην πολιτική, θα γίνει λίγο της τρελής γιατί τις απόψεις μου δεν μπορώ να τις κρατήσω μέσα μου.

Επίσης, επειδή δεν είμαι δειλή, αυτά που σκέφτομαι τα λέω. Θα γίνει ένας πανικός, αν πάω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν πάρα πολύ να πάω, υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν καθόλου. Το σκέφτομαι».

