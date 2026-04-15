Μιμή Ντενίση: Οι σχέσεις μου με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση υπήρξαν σταθμοί στη ζωή μου - iefimerida.gr

Για ακόμα μια φορά η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στις δύο μεγάλες σχέσεις που έκανε στη ζωή της και τη σημάδεψαν, αυτές με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση.

Σε νέα συνέντευξή της στο «Hello» η σπουδαία καλλιτέχνιδα μίλησε μεταξύ άλλων για τους σταθμούς στη ζωή της, τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιμή Ντενίση: Η Μαριτίνα και οι σχέσεις-σταθμοί

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην κόρη της Μαριτίνα λέγοντας: «Η απόκτηση της Μαριτίνας ήταν σταθμός στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί». Και συνέχισε: «Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός».

Ακολούθως αναφέρθηκε σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες, οι οποίες σημάδεψαν την προσωπική ζωή της. «Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, και, δυστυχώς, ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου, αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα».

Δύο μεγάλοι έρωτες

Ο γάμος της Μιμής Ντενίση με τον γνωστό ηθοποιό, Γιάννη Φέρτη, τον οποίο γνώρισε και ερωτεύτηκε όταν έπαιξαν στο σίριαλ «Ο Συμβολαιογράφος», έγινε το 1981.﻿ Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Κρύπτης της Αγίας Φιλοθέης με κουμπάρα τη Νίκη Γουλανδρή, η οποία τότε ήταν κολλητή της Μιμής Ντενίση και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ.

Η Μιμή Ντενίση με τον Γιάννη Φέρτη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τον Αντώνη Τρίτση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο τους, το 1992, η ίδια η ηθοποιός έχει πει επανειλημμένα ότι ήταν ο έρωτας της ζωής της. «Ο Αντώνης Τρίτσης ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Είναι από αυτά που πιστεύω ότι συμβαίνουν μία φορά, τόσο δυνατά. Δεν νομίζω πως “έφυγε” ποτέ. Δηλαδή στην άκρη του μυαλού μου υπάρχει πάντα. Ας πούμε πως αν ήταν σχέδιο, θα είχε μια χαραματιά εκεί η ζωή μου. Μια χαραματιά που όταν γίνει… μένει», έχει δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της.