Μιμή Ντενίση: Προσέχω πολύ τη διατροφή μου και κάνω βάρη δύο φορές την εβδομάδα - iefimerida.gr

Για την εξαιρετική της σιλουέτα και την σημασία που δίνει στην καλή φυσική της κατάσταση μίλησε η αγαπημένη και πάντα δραστήρια ηθοποιός και Μιμή Ντενίση.

Αν και το πρόγραμμά της είναι συνήθως γεμάτο με επαγγελματικές υποχρεώσεις, η κα Ντενίση ακολουθεί ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής, χωρίς ωστόσο να είναι εξαντλητικό.

Μιλώντας σήμερα στο «Happy Day» αποκάλυψε τις διατροφικές της συνήθειες - «εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή μου» - και αποκαλύπτει ποιο πρόγραμμα γυμναστικής ακολουθεί.

«Μην φαντάζεσαι ότι σκοτώνομαι κάθε μέρα… άνω γυμναστική δύο φορές την εβδομάδα, πιο πολύ βάρη, κάποιες φορές κάνω pilates και κοιτάζω να περπατάω στο πάρκο, είτε να κάνω διάδρομο» δήλωσε η ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας πολλών επιτυχημένων θεατρικών και τηλεοπτικών έργων.