Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν ακούω Οικονομόπουλο και Αργυρό -Δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς στις 12» - iefimerida.gr

Για το ωράριο λειτουργίας των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης μίλησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, λέγοντας πως δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και ότι είναι απάνθρωπο.

Μάλιστα αναφέρθηκε και σε καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τονίζοντας ότι δεν ακούει τη μουσική τους.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου εξηγώντας πως δεν μπορεί να κρίνει συναδέλφους του, που εμφανίζονται στα μπουζούκια, καθώς τα τραγούδια τους δεν είναι στα ακούσματά του.

Μίλτος Πασχαλίδης: «Άμα βγούμε στις 21:00 δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι;»



Όπως είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης: «Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν ακούω αυτά τα τραγούδια και αφού δεν τα ακούω, καλό είναι να μην κάνω κριτική. Φυσικά, για να είναι αυτά τα παιδιά πολλά χρόνια στη δουλειά, προφανώς αυτό που κάνουν κάποιους ανθρώπους αφορά».

Έπειτα, ο ερμηνευτής σχολίασε τις ώρες που ξεκινούν το πρόγραμμά τους οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στα μπουζούκια, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του: «Οι ώρες που παίζουν είναι απάνθρωπες. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς στις 12:00 και 01:00. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουμε να τραγουδάμε στη 01:00. Άμα βγούμε στις 21:00 δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι; Ό,τι ρεπερτόριο και να είναι. Άμα βγούμε στις 22:00 δεν μπορεί να πιει ο άλλος και να περάσει ωραία; Μου φαίνεται αδιανόητο, δεν μπορώ καθόλου αυτά τα ωράρια».

«Είμαι χαζομπαμπάς και με τις δύο»

Μιλώντας για πιο προσωπικά θέματα ο Μίλτος Πασχαλίδης αποκάλυψε ποια είναι η μεγαλύτερη φοβία που έχει: «Έχω μια αστεία φοβία με τις μέλισσες, με τις σφήκες. Δεν μου είναι ευχάριστο να με περιτριγυρίζουν. Πραγματική φοβία έχω με την απώλεια ανθρώπων που αγαπώ». Σε ότι αφορά την αγάπη που έχει για τις κόρες του ανέφερε: «Είμαι χαζομπαμπάς και με τις δύο. Η μία είναι τώρα 17 ετών, παραμένω χαζομπαμπάς, η μικρή είναι πεντέμισι οπότε είμαι ακόμα χαζομπαμπάς μαζί της, αλλά εδώ είμαι στη μεγάλη…».

