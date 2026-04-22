Μίλτος Καρατζάς: «Ο Akylas ήταν εντυπωσιακός - Θα βλέπουν έναν τύπο να λέει Ferto και δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα» - iefimerida.gr

Μπορεί ο Akylas να παρέθεσε σήμερα συνέντευξη Τύπου για τη Eurovision 2026, ωστόσο ο Μίλτος Καρατζάς σχολίασε ότι ήταν λάθος επιλογή για τον διαγωνισμό.

Ο μουσικός παραγωγός μίλησε με θετικά λόγια για τον καλλιτέχνη και για τη σκηνική του παρουσία που δεν περνάει απαρατήρητη, ωστόσο εξέφρασε πολλές ενστάσεις για το τραγούδι και τα λόγια τα οποία, όπως είπε, δεν θα καταλαβαίνει κανένας.

«Ο Akylas είναι κάποιος που δεν περνάει ντούκου»

Αναφερόμενος στον Akylas και το τραγούδι «Ferto», ο Μίλτος Καρατζάς σχολίασε: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Akylas ήταν… εντυπωσιακός. Είναι κάποιος που δεν περνάει ντούκου, τον βλέπεις, μπορεί να τον κοροϊδεύεις, μπορεί να σου φτιάχνει τα κέφια. Αλλά εδώ μιλάμε για Eurovision. Μιλάμε για κάτι που απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη και κάτι το οποίο είναι μουσικό.

Εάν ήτανε θεατρικό θα ήταν υπέροχος ο Akylas και θα μπορούσε να σκίσει. Αλλά τώρα; Θα βλέπουν έναν τύπο να χοροπηδάει και να λέει “Ferto, Ferto, Ferto”, και δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος που τον στέλνουμε. Εγώ θα προτιμούσα χίλιες φορές να πάει ο Good Job Nicky. Καλώς ή κακώς είναι γιος ίσως του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή των τελευταίων δεκαετιών».

Σε ερώτηση για το αν θα τον δούμε ξανά σε τηλεοπτικό project, απάντησε: «Θα με ενδιέφερε κάποια στιγμή να εμφανιστώ κάπου, είτε να κάνω μια μουσική εκπομπή. Μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις να πάω να είμαι κριτής. Αυτό θα το ήθελα από μία πλευρά, θέλω να λέω τη γνώμη μου, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πολυγουστάρω τα shows αυτά. Διότι νομίζω ότι τα παιδιά εκεί φτιάχνονται, καβαλάνε το καλάμι, μπράβο-μπράβο τους χειροκροτεί ο θυρωρός, ο περιπτεράς κλπ, αλλά μετά βγαίνουν και δεν κάνει κανείς τίποτα».

«Είναι κρίμα να μην υπάρχει ο Σφακιανάκης πια»

Τέλος ο Μίλτος Καρατζάς αναφέρθηκε και στην αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα καλλιτεχνικά δρώμενα τα τελευταία χρόνια: «Το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης που έχει πει σπουδαία τραγούδια, ότι τα έχει κάνει θάλασσα τώρα και έχει αποχωρήσει και είναι κρίμα να μην υπάρχει ο Σφακιανάκης πια, που εντάξει, έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του και αυτά απ΄ ότι φαίνεται πληρώνει, αλλά τι κρίμα, όμως. Τι κρίμα γι αυτόν, τι κρίμα για εμάς, τι κρίμα για τον κόσμο».

