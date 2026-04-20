Έτσι είναι σήμερα η κακομαθημένη και κακιά Νέλι από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» -Αγνώριστη - iefimerida.gr

Την θυμόμαστε όλοι ως την «κακιά» στη σειρά «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» με τις τέλειες ξανθές μπούκλες της. Ωστόσο, σήμερα, 40 χρόνια μετά, είναι αγνώριστη.



Για περισσότερα από 100 επεισόδια, η Άλισον Αρνγκριμ υποδύθηκε την Νέλι Όλεσον, τον «εφιάλτη» των συμμαθητών της, έναν χαρακτήρα που η ίδια είχε χαρακτηρίσει ως «το κακομαθημένο κορίτσι».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε πώς είναι σήμερα η ηθοποιός από τη σειρά «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»

Σήμερα όμως, η 64χρονη πλέον, Άρνγκριμ δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο το κορίτσι. Ο φωτογραφικός φακός, με αφορμή το remake της σειράς που θα προβληθεί στο Netflix, την έπιασε να κάνει τα ψώνια της μόνη της στο Λος Άντζελες. Φορώντας ένα T-shirt με τη λέξη «Winnipeg», η ηθοποιός εθεάθη να κυκλοφορεί με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου περασμένα στα μαλλιά της και μια φθαρμένη τσάντα στον ώμο της.



Η Άλισον Άρνγκριμ σήμερα/Φωτογραφία: Stefan / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Η Άρνγκριμ υποδύθηκε την Νέλι από το 1974 έως το 1982 – την κακομαθημένη κόρη πλούσιων εμπόρων και μόνιμη «νταή» της σειράς, που συγκρουόταν συχνά με την πρωταγωνίστρια Λόρα Ίνγκαλς. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της Νέλι «μαλάκωσε» όταν γνώρισε τον σύζυγό της, ενώ η Λόρα ήταν εκείνη που έπιασε την ανθοδέσμη στο γάμο τους.