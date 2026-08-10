Αρνείται να γεράσει ο Μικ Τζάγκερ: Στα 83 του χορεύει σαν… 20άρης σε ντίσκο [βίντεο] - iefimerida.gr

Μπορεί να έκλεισε τα 83 του χρόνια ο Μικ Τζάγκερ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεχάσει ή ότι δεν μπορεί να χορέψει σε μια ντίσκο καλύτερα και από έναν 20άρη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μικ Τζάγκερ, στα 83 του, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου χορεύει κάτω από μια ντισκομπάλα. Η μουσική υπόκρουση είναι το «Mr. Charm» από το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τον ίδιο να απολαμβάνει το καλοκαίρι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο θρυλικός τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι δεν αντιμετωπίζει θετικά τη διαδικασία της γήρανσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτή την εξέλιξη της ζωής.

Ομολόγησε πως αντί να αποκτά σοφία με την πάροδο του χρόνου, αισθάνεται ότι ξεχνά όσα ήξερε. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι έχει ξεχάσει τα «μαργαριτάρια» σοφίας που μπορεί να είχε συγκεντρώσει στο παρελθόν.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις σωματικές αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος. Εξήγησε ότι δεν μπορεί πλέον να κάνει πράγματα με την ίδια ταχύτητα και πως απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στις κινήσεις και τις δραστηριότητές του.

Ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones πραγματοποίησε μία βραδινή έξοδο σε κλαμπ και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έδειξε τις αναλλοίωτες χορευτικές ικανότητές του.

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Ο Τζάγκερ εμφανίζεται να λικνίζεται με τον δικό του μοναδικό τρόπο κάτω από μια ντισκομπάλα, έχοντας ως μουσική υπόκρουση το «Mr. Charm», από το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, Foreign Tongues.

Ο Μικ Τζάγκερ και το καλοκαίρι

«Απολαμβάνοντας το καλοκαίρι, ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε το βίντεο

Λίγες εβδομάδες πριν ο Μικ Τζάγκερ είχε μιλήσει για τη διαδικασία της γήρανσης, παραδεχόμενος ότι δεν την αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο.

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«Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτό» είχε δηλώσει στους New York Times, κατά τη διάρκεια του podcast «The Interview».

«Ξέχασα όλη μου τη σοφία»

«Δεν αποκτάς σοφία. Τα ξεχνάς όλα. Ξέχασα όλη μου τη σοφία» είπε, και πρόσθεσε: «Μπορεί να είχα μερικά μαργαριτάρια, αλλά νομίζω ότι μάλλον έχω ξεχάσει ποια είναι. Οπότε, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο».

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις σωματικές αλλαγές που έρχονται με το πέρασμα του χρόνου: «Δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο θέλεις και σωματικά, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θα ήθελες να κάνεις. Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Μπορείς ακόμη να τα κάνεις, αλλά πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός όταν τα κάνεις».

