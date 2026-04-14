Μιχάλης Ρέππας: Ξέσπασε σε λυγμούς για την Καίτη Κωνσταντίνου -«Δεν έκανε φτήνιες» - iefimerida.gr

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου, διοργανώθηκε στον τόπο καταγωγής της μια πολύ συγκινητική εκδήλωση.

Την εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγίου, του οποίου ήταν μέλος η Καίτη Κωνσταντίνου, η οποία αγαπούσε πολύ τον τόπο της.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, χτυπημένη από τον καρκίνο, και ήταν πολλοί οι φίλοι και οι συγγενείς αλλά και πλήθος κόσμου που έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν την αξέχαστη ηθοποιό. Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Πάνος Τζαμαργιάς, η Τζένη Διαγούπη και πολλοί ακόμα.

Καίτη Κωνσταντίνου: Ξέσπασε σε δάκρυα ο Μιχάλης Ρέππας

Ο Μιχάλης Ρέππας ήταν από τους πρώτους που μίλησαν στην εκδήλωση και έντονα φορτισμένος δήλωσε: «Η Καίτη δεν μιλούσε, εκφραζόταν χωρίς λέξεις και κυρίως άκουγε. Μας έδενε μια σιωπηλή φιλία και δεν της είπα ποτέ πόσο την εκτιμούσα και πόσο ψηλά την είχα για την εχεμύθεια και την ακεραιότητά της. Η Καίτη ήταν πολύ σεμνή και δεν έκανε φτήνιες για να τη λυπηθούν ή να τραβήξει το ενδιαφέρον. Ήταν αξιοθαύμαστο το πώς αντιμετώπισε το τέλος της, ήταν αξιοπρεπής μέχρι και την τελευταία στιγμή».

Η συγκλονιστική ομιλία της Μαρίας Κωνσταντίνου

Παρούσα και η αδελφή της Καίτης Κωνσταντίνου, Μαρία, η οποία συγκινήθηκε βαθιά κατά τη διάρκεια της ομιλίας της και με δάκρυα στα μάτια εξομολογήθηκε: «Μέχρι σήμερα δεν άντεχα να βλέπω την αδερφή μου στην οθόνη, αλλά σήμερα χάρηκα. Για εσάς ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου, για εμένα ήταν μάνα, αδελφή, πατέρας, η μάνα των παιδιών μου και η γιαγιά των εγγονιών μου».

Η Καίτη Κωνσταντίνου έδωσε μάχη για δύο χρόνια με μια επιθετική μορφή καρκίνου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από σύντομη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα στον τόπο καταγωγής της, τη Ροδοδάφνη Αχαΐας.