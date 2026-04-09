Μιχάλης Οικονόμου για το βραβείο Χορν: «Ήταν ένα μικρό ταπ-ταπ στην πλάτη - Δεν έπεσαν οι προτάσεις σωρηδόν» - iefimerida.gr

Για το θεατρικό βραβείο Χορν που έλαβε το 2010 μίλησε ο Μιχάλης Οικονόμου, αλλά και για τη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια» που είχε διάρκεια τρία χρόνια.

Ο ηθοποιός το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «ΠΟΠ Μαγειρική» μαζί με τον Ανδρέα Λαγό και επιχείρησε να γυρίσει λίγο πίσω στον χρόνο, στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική.



Μιχάλης Οικονόμου: «Ήταν ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Οικονόμου παραδέχθηκε αρχικά πως «δεν είχα ανάγκη από δικαίωση, όντας τότε στα πολύ πρώτα μου βήματα. Αλλά, σίγουρα, το βραβείο ήταν ένα απίστευτο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Γιατί είχαμε τον μύθο αυτόν, του βραβείου Χορν και όταν μου συνέβη, ειλικρινά δεν μπορούσα να το πιστέψω ούτε να το διανοηθώ».

«Ήταν ένα μικρό ταπ-ταπ στην πλάτη, ότι δηλαδή “τα πας καλά, συνέχισε έτσι”. Η αλήθεια όμως είναι, επειδή το 2010 ήταν η αρχή της κρίσης, δεν είναι ότι έπεσαν και οι προτάσεις σωρηδόν».

«Το κουβαλάω, όμως, μέχρι και σήμερα σαν ένα πολύ τιμητικό παράσημο. Και μόνο που έχει το όνομα του Δημήτρη Χορν, με συνοδεύει σαν μια σφραγίδα στην πορεία μου με πολύ αγάπη και τρυφερότητα» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Για μένα είναι άλλο ένα παράσημο στην πορεία μου»

Ο Ανδρέας Λαγός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια», δίνοντας «πάσα» στον Μιχάλη Οικονόμου ο οποίος σχολίασε: «Κράτησε τρεις σεζόν. Για μένα είναι άλλο ένα παράσημο στην πορεία μου. Τρομερή συγκυρία, συνάντηση σεναριογράφων, σκηνοθετών, ηθοποιιών και η αποτύπωση μια ολόκληρης εποχής, μέσα από χιούμορ, τρυφερότητα. Είχε τόση απήχηση στον κόσμο και νομίζω θα παίζεται για πάντα στις επαναλήψεις. Περικλείει πέρα από τα ιστορικά γεγονότα και τα ντοκουμέντα της ΕΡΤ, τα ήθη, τη μαγειρική της εποχής. Βλέπαμε συνταγές που τρώγονταν τότε. Το πιο συγκινητικό για μένα είναι που έρχονται νέα παιδιά 13-14 ετών και μου έχουν πει ότι έχουμε δει όλη τη σειρά μαζί με τους γονείς μας».

