Όταν βρέθηκε ο Μιχάλης Μαρκάτης σε νεαρή ηλικία στο Άγιο Όρος: «Στα 17 o Άγιος Παΐσιος μου έδωσε την ευχή του» - iefimerida.gr

Για την επίδραση που είχε ο Άγιος Παΐσιος στην πίστη του μίλησε ο Μιχάλης Μαρκάτης, ο οποίος τον συνάντησε σε ηλικία 17 ετών σε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως μετά από αυτή τη συνάντηση απέκτησε μια πιο προσωπική επαφή με τον θεό και πως ενώ αρχικά είχε πάει με κάποια επιφύλαξη, στο τέλος παραδόθηκε στην αγιοσύνη του μοναχού.

«Η μητέρα μου μου έμαθε την εκκλησία από μικρό και τα λοιπά. Είμαι θετικά προσκείμενος σε αυτά. Δεν είμαι σε υψηλά επίπεδα θρησκευόμενος. Δεν θα χάσω και λειτουργία… θα πάω να ανάψω το κερί μου. Έχω μια επικοινωνία με τον Θεό… προσωπική», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά».



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε όταν συνάντησε τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιον Όρος: «Ήμουν 17 χρονών. Δεν ήταν “ωχ, πάμε” ή “τι ωραία, πάμε”. Ήταν “πάμε να δούμε, γιατί όχι;”. Και βρέθηκα σε αυτό το σπίτι με τον Άγιο Παΐσιο, που ναι μεν δεν θυμάμαι τι είπαμε συγκεκριμένα, αλλά θυμάμαι ότι ένιωσα ένα δέος.

Μια μαγεία και κάτι παραπάνω, που με ακολουθούσε από τότε και έδεσε καλύτερα την πίστη μου μέσα μου. Μου κάθισαν πράγματα περισσότερο και απέκτησα μια πιο προσωπική επαφή με τον Θεό, με τον τρόπο που θέλω εγώ», περιέγραψε.

«Συζητήσαμε, καθίσαμε εκεί δεκαπέντε-είκοσι λεπτά. Πήρα την ευχή του, αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Την ευλογία του. Ήμουν σε μια άγρια ηλικία, πήγα με επιφύλαξη και έπεσαν όλα. Παραδόθηκα», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Μαρκάτης.

