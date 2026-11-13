Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο: «Γύρισε σπίτι του αλλά τώρα ταλαιπωρείται από ίωση και πήγε ξανά στο νοσοκομείο»

Δεκαεπτά μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη ο Στάθης Μαντζώρος βγήκε από την εντατική, ωστόσο σύμφωνα με τον Μιχάλη Αεράκη, ταλαιπωρείται από μια ίωση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, 17 μήνες μετά το εγκεφαλικό, νοσηλεύεται ξανά για μια ίωση. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Αεράκη, έχει βγει από το κώμα, αντιδρά σε ερεθίσματα και η κατάστασή του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για την ανάρρωση του ηθοποιού είναι η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Η κίνηση αυτή θεωρείται απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη πορεία της υγείας του μετά την περιπέτειά του.

Το υψηλό κόστος της νοσηλείας σε κέντρο αποκατάστασης αποτελεί το βασικό εμπόδιο. Τα χρήματα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θεραπεία χαρακτηρίζονται «πάρα πολλά», δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συνθήκη για την οικογένειά του.

Για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος, συνάδελφοι και φίλοι έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Έχει ξεκινήσει προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων ώστε να εξασφαλιστεί το απαραίτητο ποσό για την απρόσκοπτη συνέχιση της νοσηλείας και της αποκατάστασής του.

Ο ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο η σύζυγός του έκρινε πως έπρεπε να βρεθούν ξανά στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα υγείας που προέκυψε.

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Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Αεράκης στην εκπομπή «Πρωινό» ο Στάθης Μαντζώρος έχει παρουσιάσει πρόοδο και βελτίωση, ενώ αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα.

Με ίωση στο «Ελπίς» ο Στάθης Μαντζώρος

Παρόλα αυτά ο ηθοποιός χρειάζεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, με τα οικεία του πρόσωπα να κάνουν προσπάθειες ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα και να βοηθήσουν την οικογένειά του.

Ο Μιχάλης Αεράκης ανέφερε: «Ο Στάθης ταλαιπωρείται εδώ και 17 μήνες με ένα εγκεφαλικό. Νοσηλευόταν στον Ερυθρό μέχρι πριν από έναν μήνα και επέστρεψε σπίτι, σε πολύ καλύτερη κατάσταση θα έλεγα. Τουλάχιστον αντιδρά, έχει φύγει από το κώμα που ήταν τόσους μήνες και τώρα ταλαιπωρείται από μία μικρή ίωση και η γυναίκα του τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπίς. Θέλω να σας πω ότι θα το ξεπεράσει και αυτό» και στη συνέχεια ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου.

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Στη συνέχεια πρόσθεσε σχετικά με τη μεταφορά του Στάθη Μαντζώρου σε κέντρο αποκατάστασης: «Σίγουρα πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα χρήματα όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, είναι πάρα πολλά. Κάναμε ό,τι μπορούμε, συνάδελφοι και όχι μόνο, να μαζευτεί ένα ποσό τέτοιο που να μπορέσει απρόσκοπτα να γίνει η συνέχεια της νοσηλείας του».

