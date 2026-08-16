Ερευνητές μελέτησαν 1.700 ζευγάρια από κοντά: Μια απλή συνήθεια μπορεί ίσως να καθορίσει αν η σχέση θα επιβιώσει - iefimerida.gr

Ο δρόμος προς μια καλύτερη σχέση και καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι φαίνεται να συνδέεται με κάτι πολύ συγκεκριμένο στην καθημερινότητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αμερικανοί ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 1.700 νεόνυμφα ζευγάρια για μια δεκαετία. Σύγκριναν ζευγάρια που αθλούνταν μαζί με εκείνα που αθλούνταν χωριστά, εξετάζοντας την επίδραση στην επικοινωνία, τις συγκρούσεις και το άγχος στον γάμο.

Η κοινή άσκηση συνδέθηκε ισχυρότερα με υγιείς σχέσεις, επιδεικνύοντας μικρή αλλά σημαντική επίδραση στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Τα ζευγάρια που γυμνάζονταν μαζί ανέφεραν περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση διαφωνιών και στην επικοινωνία τους.

Η επικοινωνία βελτιώνεται σημαντικά, καθώς οι σύντροφοι που αθλούνται από κοινού νιώθουν ότι ακούν και ακούγονται καλύτερα. Ο απλός περίπατος αναδείχθηκε ως η πιο δημοφιλής μορφή κοινής άσκησης για τα ζευγάρια.

Η από κοινού άσκηση δεν αποτελεί θαυματουργή λύση για τα προβλήματα. Θεωρείται όμως μια υγιής συνήθεια που, μαζί με άλλες, μειώνει το άγχος της καθημερινότητας και αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης της σχέσης.

Οι άνθρωποι γνωρίζονται, ερωτεύονται και γίνονται ζευγάρι. Μετά από κάποιο διάστημα, ορισμένοι συνειδητοποιούν ότι τελικά δεν ήταν γραφτό να είναι μαζί, οπότε το ζευγάρι χωρίζει.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν τις πιθανότητες να συνεχίσουμε μαζί. Τώρα όμως, ερευνητές του Brigham Young University στη Γιούτα των ΗΠΑ ανακάλυψαν κάτι πολύ συγκεκριμένο που φαίνεται να ενισχύει τον δεσμό σε μια σχέση.

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Πρόκειται για κάτι τόσο απλό όσο η άσκηση – το μυστικό, όμως, είναι προφανώς να τη γυμνάζεσαι μαζί.

Είναι καλό να γυμνάζεστε μαζί

Σε μια νέα μελέτη, Αμερικανοί ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από το εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα CREATE, το οποίο έχει παρακολουθήσει σχεδόν 1.700 νεόνυμφα ζευγάρια στις ΗΠΑ για πάνω από δέκα χρόνια. Οι ερευνητές συνέκριναν ζευγάρια που γυμνάζονταν χωριστά με ζευγάρια που γυμνάζονταν μαζί, και εξέτασαν πώς αυτό επηρέαζε την επικοινωνία, τη διαχείριση συγκρούσεων και το άγχος στον γάμο.

Από το περίπου 60% των συμμετεχόντων που γυμνάζονταν, μόνο το ένα τρίτο το έκανε μαζί με τον/την σύντροφό του. Τόσο η κοινή όσο και η ξεχωριστή άσκηση φάνηκε να συνδέονται με πιο υγιείς σχέσεις, αλλά η σύνδεση ήταν ισχυρότερη στα ζευγάρια που γυμνάζονταν μαζί.

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«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η κοινή άσκηση έχει μικρή αλλά σημαντική επίδραση στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων», δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Jeremy Yorgason, καθηγητής στο Brigham Young University, σε ανακοίνωση τύπου.

«Οι άνθρωποι ανέφεραν περισσότερα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων όταν γυμνάζονταν μαζί».

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν τις πιθανότητες να συνεχίσουμε μαζί / UNSPLASH

Φαίνεται πάνω απ' όλα να ενισχύει την επικοινωνία

Η επικοινωνία των ζευγαριών φάνηκε να βελτιώνεται. Τα ζευγάρια που γυμνάζονταν μαζί ένιωθαν, μεταξύ άλλων, ότι ήταν καλύτεροι στο να ακούν ο ένας τον άλλον και ένιωθαν πιο ακουσμένοι και υποστηριζόμενοι από τον/την σύντροφό τους.

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Οι περίπατοι, που δεν απαιτούν ούτε γυμναστήριο, ούτε ακριβό εξοπλισμό, ούτε έντονη προπόνηση, αποδείχθηκαν η πιο συνηθισμένη μορφή κοινής άσκησης.

Οι ερευνητές τονίζουν ωστόσο ότι η από κοινού άσκηση δεν είναι κάποιο θαυματουργό φάρμακο για τα προβλήματα μιας σχέσης. Είναι, ωστόσο, μία από τις πολλές υγιεινές συνήθειες που μπορούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι μαζί, ώστε να κάνουν μια κατά τα άλλα φορτωμένη ζωή λιγότερο αγχωτική, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα η σχέση να επιβιώσει.