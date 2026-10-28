Μια Ουγγαρέζα που ζει στη Στοκχόλμη αποκαλύπτει πόσο κοστίζει η ζωή στη σουηδική πρωτεύουσα - iefimerida.gr

Η Σουηδία αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για όσους αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ωστόσο η καθημερινότητα στη Στοκχόλμη έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Από την ενοικίαση κατοικίας μέχρι τους λογαριασμούς και τα καθημερινά έξοδα, η πραγματικότητα για όσους επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί διαφέρει αισθητά από την εικόνα που σχηματίζει ένας επισκέπτης.

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Η Ζόφι, Ουγγαρέζα ξεναγός που ζει στη σουηδική πρωτεύουσα εδώ και 12 χρόνια, περιέγραψε στο Glamour την εμπειρία της και εξήγησε πόσο κοστίζει η ζωή στην πόλη, αλλά και γιατί πολλοί επισκέπτες σκέφτονται να μετακομίσουν εκεί.

«Πολύ συχνά, οι Ούγγροι επισκέπτες μου λένε στο τέλος της ξενάγησης ότι θα ήθελαν πολύ να μετακομίσουν κι εκείνοι εδώ», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι πολλοί γοητεύονται από τον πιο ήρεμο τρόπο ζωής και την εγγύτητα στη φύση.

Πόσο κοστίζει η στέγαση στη Στοκχόλμη

Το μεγαλύτερο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό αποτελεί η κατοικία.

Σύμφωνα με τη Ζόφι, η ενοικίαση ενός δωματίου στη Στοκχόλμη κοστίζει περίπου 5.000 έως 8.000 σουηδικές κορώνες τον μήνα, δηλαδή περίπου 430 έως 690 ευρώ.

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Για ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα, οι τιμές κυμαίνονται από 860 έως 1.720 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το μέγεθος και την τοποθεσία.

Στα παραπάνω προστίθενται τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος, διαδικτύου, τηλεόρασης, αποκομιδής απορριμμάτων και ασφάλισης κατοικίας. Οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά από 85 έως 520 ευρώ.

Η εύρεση κατοικίας αποτελεί, μάλιστα, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για όσους θέλουν να εγκατασταθούν στην πόλη. Σύμφωνα με στοιχεία από εταιρείες real estate, η αναμονή για κατοικία με πρωτογενές συμβόλαιο μίσθωσης μπορεί να φτάσει ακόμη και τα οκτώ χρόνια.

Υπάρχει, βέβαια, η δυνατότητα ενοικίασης μέσω δευτερογενούς συμβολαίου, διαδικασία που είναι ταχύτερη, αλλά συνήθως ακριβότερη.

Η καθημερινότητα και η διαφορετική εικόνα της Σουηδίας

Η Ζόφι επισημαίνει ότι οι οικονομικές διαφορές μεταξύ Σουηδίας και Ουγγαρίας δεν είναι πλέον τόσο μεγάλες σε ορισμένους τομείς όσο στο παρελθόν, καθώς οι τιμές στην πατρίδα της έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

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«Μου έχει γίνει σαφές ότι οι τιμές στην Ουγγαρία έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε σε αρκετά πράγματα η διαφορά δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη όσο πριν από μερικά χρόνια», σημειώνει.

Η ίδια γνωρίζει τη χώρα από την παιδική της ηλικία, καθώς επισκεπτόταν τη θεία της που ζούσε εκεί. Παρά το γεγονός ότι ως έφηβη έλεγε πως δεν θα επέστρεφε ποτέ στη Σουηδία, πριν από 12 χρόνια οι προσωπικές της συνθήκες την οδήγησαν τελικά στη Στοκχόλμη. Σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες τόσο τα αξιοθέατα όσο και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Αν και αντιλαμβάνεται ότι παρά το υψηλό κόστος στέγασης, η ποιότητα ζωής, η επαφή με τη φύση και η κοινωνική οργάνωση εξακολουθούν να προσελκύουν νέους κατοίκους. Ωστόσο, προτρέπει όσους θέλουν να μετακομίσουν στην Στοκχόλμη, να κάνουν πρώτα έναν προσεκτικό οικονομικό σχεδιασμό.