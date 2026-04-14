Μετατέθηκε για το 2027 η πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας για τον Ρούμπερτ Μέρντοχ - iefimerida.gr

 Μετατέθηκε για το 2027 η πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας για τον Ρούμπερτ Μέρντοχ
Μετατέθηκε για το 2027 η πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας για τον Ρούμπερτ Μέρντοχ

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ / Φωτογραφία: AP
Τη μετάθεση κυκλοφορίας (2027) της αυτοβιογραφικής ταινίας «Ink» για τον Ρούμπερτ Μέρντοχ ανακοίνωσε η Studiocanal, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος.

Η απόφαση αυτή βάζει τέλος στα σενάρια που ήθελαν τη βιογραφική ταινία για τον μεγιστάνα Μέρντοχ να κάνει πρεμιέρα στα μεγάλα φθινοπωρινά Φεστιβάλ της τρέχουσας χρονιάς.

Παρ' όλο που η παραγωγή, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντάνι Μπόιλ, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο, η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής επέλεξε να μεταφέρει την πρεμιέρα κατά ένα έτος. Σημειώνεται επίσης, πως η ταινία παραμένει προς το παρόν χωρίς διανομέα για την αγορά των ΗΠΑ.

Η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του Ρούμπερτ Μέρντοχ

Το «Ink» αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Τζέιμς Γκράχαμ. Η πλοκή εστιάζει στην αλματώδη άνοδο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του Μέρντοχ τον οποίο ενσαρκώνει ο Γκάι Πιρς.

Στο πλευρό του, ο Τζακ Ο' Κόνελ υποδύεται τον Λάρι Λαμπ, τον εκδότη στον οποίο ο Μέρντοχ ανέθεσε τη διαχείριση της εφημερίδας «Sun», ενώ η Κλερ Φόι εμφανίζεται στον ρόλο μιας φιλόδοξης συντάκτριας και στενής συνεργάτιδας του Λαμπ.

Σύμφωνα με το World of Reel, η τριαντάχρονη καριέρα του Ντάνι Μπόιλ περιλαμβάνει τη σκηνοθεσία εμβληματικών ταινιών όπως τα «Trainspotting», «28 Days Later», «127 Hours» και το βραβευμένο με Όσκαρ «Slumdog Millionaire».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

