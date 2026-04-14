Μετατέθηκε για το 2027 η πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας για τον Ρούμπερτ Μέρντοχ - iefimerida.gr

Τη μετάθεση κυκλοφορίας (2027) της αυτοβιογραφικής ταινίας «Ink» για τον Ρούμπερτ Μέρντοχ ανακοίνωσε η Studiocanal, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος.

Η απόφαση αυτή βάζει τέλος στα σενάρια που ήθελαν τη βιογραφική ταινία για τον μεγιστάνα Μέρντοχ να κάνει πρεμιέρα στα μεγάλα φθινοπωρινά Φεστιβάλ της τρέχουσας χρονιάς.

Παρ' όλο που η παραγωγή, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντάνι Μπόιλ, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα τον Δεκέμβριο, η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής επέλεξε να μεταφέρει την πρεμιέρα κατά ένα έτος. Σημειώνεται επίσης, πως η ταινία παραμένει προς το παρόν χωρίς διανομέα για την αγορά των ΗΠΑ.



Η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του Ρούμπερτ Μέρντοχ

Το «Ink» αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Τζέιμς Γκράχαμ. Η πλοκή εστιάζει στην αλματώδη άνοδο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του Μέρντοχ τον οποίο ενσαρκώνει ο Γκάι Πιρς.

Στο πλευρό του, ο Τζακ Ο' Κόνελ υποδύεται τον Λάρι Λαμπ, τον εκδότη στον οποίο ο Μέρντοχ ανέθεσε τη διαχείριση της εφημερίδας «Sun», ενώ η Κλερ Φόι εμφανίζεται στον ρόλο μιας φιλόδοξης συντάκτριας και στενής συνεργάτιδας του Λαμπ.

Σύμφωνα με το World of Reel, η τριαντάχρονη καριέρα του Ντάνι Μπόιλ περιλαμβάνει τη σκηνοθεσία εμβληματικών ταινιών όπως τα «Trainspotting», «28 Days Later», «127 Hours» και το βραβευμένο με Όσκαρ «Slumdog Millionaire».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ