Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - iefimerida.gr

Σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση μετασχηματίζεται διαρκώς και οι επαγγελματίες της μάθησης καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις, οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν ουσιαστικό εφόδιο για όσους επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει 4 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα στις Επιστήμες της Αγωγής, σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και επαγγελματιών εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

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Με εξ αποστάσεως, ακαδημαϊκή αριστεία και συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν διεθνή αναγνώριση με άμεση επαγγελματική αξιοποίηση.

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Διδασκαλία

Οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Blackboard, με συνδυασμό σύγχρονων και ασύγχρονων διαδικτυακών διαλέξεων, προσαρμοσμένων στις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ανατίθεται στους φοιτητές Ακαδημαϊκός σύμβουλος και λαμβάνουν:

Διαρκή Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Συνεχή καθοδήγηση από έμπειρους ακαδημαϊκούς μέντορες

Πλήρες διδακτικό υλικό από το Πανεπιστήμιο

24ωρη τεχνική υποστήριξη

Οι τίτλοι σπουδών είναι πλήρως αναγνωρισμένοι και προσφέρουν ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό κύρος σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς και επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και στις σύγχρονες πρακτικές ειδικής αγωγής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημαντικά Πλεονεκτήματα για την Ελλάδα

Συνάφεια (ΦΕΚ)

Ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Το ΕΚΠΑ αναλαμβάνει την πρακτική άσκηση στην Ελλάδα (24 ECTS / 600 ώρες)

Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πλέον ολοκληρωμένες επιλογές για όσους επιθυμούν ουσιαστική εξειδίκευση και ισχυρή επαγγελματική προοπτική στον χώρο της ειδικής αγωγής.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδέει την εκπαίδευση ενηλίκων με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την επαγγελματική κατάρτιση.

Το ΜΠΣ υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επαγγελματικά Οφέλη

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Μοριοδότηση με δύο (2) επιπλέον μονάδες για το διορισμό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

επιπλέον μονάδες για το διορισμό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Άμεση συμμετοχή στις πιστοποιήσεις ΕΟΠΠΕΠ

Επιπρόσθετο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του εκπαιδευτικού προγράμματος: “Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας” του ΕΚΠΑ

Ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας και το Ανθρώπινο Δυναμικό

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους κατάρτισης και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνδυάζοντας ψηφιακές δεξιότητες με δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ηγεσίας.

Το ΜΠΣ υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

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Επαγγελματικά Οφέλη

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Μοριοδότηση με δύο (2) επιπλέον μονάδες για το διορισμό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

για το διορισμό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Άμεση συμμετοχή στις πιστοποιήσεις ΕΟΠΠΕΠ

Επιπρόσθετο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του εκπαιδευτικού προγράμματος: “Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας” του ΕΚΠΑ

Ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας και το Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι απόφοιτοι αποκτούν γνώσεις που αξιοποιούνται σε:

Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Επιχειρήσεις και οργανισμούς

Ανθρώπινο δυναμικό

Συμβουλευτική και coaching

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για επαγγελματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν το προφίλ τους σε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογικές και διαπροσωπικές δεξιότητες αποτελούν βασικό παράγοντα επιτυχίας.

Το νέο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που καλούνται να διαχειριστούν τη γλωσσική, πολιτισμική και κοινωνική ετερότητα σε σχολεία και άλλα περιβάλλοντα μάθησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επαγγελματικά Οφέλη

Μοριοδότηση για προσλήψεις και διορισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο

Μοριοδότηση με 2 επιπλέον μονάδες για τον διορισμό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Επιπρόσθετο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του εκπαιδευτικού προγράμματος: “Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας” του ΕΚΠΑ

Άμεση συμμετοχή στις πιστοποιήσεις ΕΟΠΠΕΠ

Εξειδίκευση στη διαχείριση της πολιτισμικής και γλωσσικής ετερότητας

Αξιοποίηση των γνώσεων σε σχολικές μονάδες, δομές διά βίου μάθησης και άλλα τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να συμβάλουν στη δημιουργία δημοκρατικών και συμπεριληπτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία προάγουν την ισότητα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Πέντε αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί με 5 Αστέρια από τον διεθνή οργανισμό QSStars στην κατηγορία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα της ψηφιακής μαθησιακής εμπειρίας.

Σπουδές με Διεθνές Κύρος

Οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στην Κύπρο. Η ευελιξία αυτή επιτρέπει τον ιδανικό συνδυασμό σπουδών, εργασίας, κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

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Με περισσότερους από 25.000 αποφοίτους και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Πληροφορίες

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις Επιστήμες της Αγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις:

Ιστοσελίδα : https://euc.ac.cy

Τηλ. Επικοινωνίας: +357 22 713000

Ηλ. Ταχυδρομείο: admit@euc.ac.cy