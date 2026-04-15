«Είμαστε πιο ευτυχισμένοι και πιο δεμένοι»: Γιατί αυτό το ζευγάρι από τις ΗΠΑ λέει ότι η μετακόμιση στην Ιταλία άλλαξε την οικογενειακή τους ζωή - iefimerida.gr

Το ζευγάρι Γκαστόν και Νόρμα Γκαλέλα άφησε πίσω του το Μαϊάμι και εγκαταστάθηκε στην ιταλική πόλη Ρίμινι, αναζητώντας έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής για την οικογένειά τους.

Όπως μοιράζονται στο CNN Travel, όταν ζούσαν στο Μαϊάμι πήγαιναν παντού με το αυτοκίνητο, αλλά από τότε που μετακόμισαν στην ιταλική πόλη Ρίμινι, με τα δύο παιδιά τους και τον σκύλο τους, ο Γκαστόν και η Νόρμα Γκαλέλα έχουν γίνει ενθουσιώδεις ποδηλάτες.

Τα παιδιά της οικογένειας Γκαλέλα κάνουν ποδήλατο / Φωτογραφία: Norma και Gaston Galella

Οι Γκαλέλα, παντρεμένοι από το 2005, εγκατέλειψαν εντελώς την ιδέα του αυτοκινήτου λίγο μετά τη μετακόμιση και απολαμβάνουν να εξερευνούν με τα ποδήλατα τη νέα τους πόλη, πηγαίνοντας στις τοπικές παραλίες και στην ύπαιθρο της περιοχής της Εμίλια-Ρομάνια. Παρότι η πόλη είναι μικρή, οι ίδιοι λένε ότι το Ρίμινι έχει ακριβώς ό,τι χρειάζονται.

Αν και είναι ακόμη «νέοι» στην Ιταλία, το ζευγάρι -που είχε ήδη μεταναστεύσει μία φορά, από την Αργεντινή στις ΗΠΑ- δηλώνει ότι η ζωή στην Ευρώπη τους ταιριάζει περισσότερο και ότι ποτέ δεν ένιωσαν «εκτός τόπου».

«Ήταν σαν να επιστρέψαμε σπίτι» λέει η Νόρμα, επισημαίνοντας ότι οι παππούδες του Γκαστόν είχαν μεταναστεύσει από την Ιταλία στην Αργεντινή, πολλά χρόνια πριν. «Είναι περίεργο, γιατί ζήσαμε τόσα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ποτέ δεν νιώσαμε πραγματικά Αμερικανοί».

Παρότι σήμερα έχουν προσαρμοστεί πλήρως στο Ρίμινι, μια παραθαλάσσια πόλη γνωστή για τις παραλίες της και μνημεία, όπως η «Αψίδα του Αυγούστου» και η «Γέφυρα του Τιβέριου», η πόλη δεν ήταν καν στο ραντάρ τους πριν από τη μετακόμιση.

Η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

«Δεν είχαμε καν ακούσει για την ύπαρξη αυτής της πόλης», λέει η Νόρμα. «Και τελικά αποδείχθηκε ευλογία, την αγαπήσαμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας πουθενά αλλού στον κόσμο».

Γιατί όμως έφυγαν από το Μαϊάμι πριν από δύο χρόνια; Παρότι ζούσαν μια «καλή» ζωή με εξασφαλισμένο επάγγελμα, μια επιτυχημένη επιχείρηση ανακαινίσεων, ένιωθαν ότι κάτι τους έλειπε και ότι η πόλη δεν ήταν η κατάλληλη για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Βόλτα στο Ρίμινι / Φωτογραφία: Norma και Gaston Galella

Μια επίσκεψη στην οικογένεια του Γκαστόν στην Ιταλία άλλαξε τα πάντα. «Ερωτευτήκαμε τον τόπο» λένε, και άρχισαν να σχεδιάζουν τη μετακόμιση.

«Ο πολιτισμός εδώ είναι πολύ κοντά σε αυτόν της Αργεντινής και πάντα μας φαινόταν σαν στο σπίτι», λέει ο Γκαστόν. Το ζευγάρι παραδέχεται ότι για χρόνια ήταν «τυφλωμένο» από το αμερικανικό όνειρο, αλλά πλέον έχει αναθεωρήσει.

«Το ''αμερικανικό όνειρο'' έχει κόστος. Το άγχος, τον γρήγορο τρόπο ζωής», λέει η Νόρμα. Ήθελαν τα παιδιά τους να έχουν «μια πραγματική παιδική ηλικία», χωρίς την πίεση του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η μετάβαση έγινε εύκολα, καθώς τα παιδιά ήταν μικρά.

Πικ-νικ στο Ρίμινι της Ιταλίας / Φωτογραφία: Norma και Gaston Galella

Το ζευγάρι λέει ότι οι ντόπιοι τους υποδέχτηκαν θερμά και ένιωσαν γρήγορα μέρος της κοινότητας, αν και η γλώσσα και η γραφειοκρατία παραμένουν προκλήσεις. Έχουν πλέον αγοράσει και ανακαινίζουν ένα σπίτι κοντά στο κέντρο του Ρίμινι, και έχουν ξανανοίξει την επιχείρηση ανακαινίσεων ﻿Duoma Atelier.

Σήμερα δηλώνουν ότι δεν μπορούν καν να φανταστούν να επιστρέφουν στις ΗΠΑ και ότι η ζωή τους στην Ιταλία τους έχει φέρει πιο κοντά ως οικογένεια, αφού οι πιο αργοί ρυθμοί τούς προσφέρουν και μια πιο ισορροπημένη και χαρούμενη ζωή.