Γιατί η μετακίνηση του ψυγείου μόλις 5 εκατοστά από τον τοίχο, μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας της κουζίνας σας - iefimerida.gr

Μία φαινομενικά απλή κίνηση μπορεί να αλλάξει εντελώς την αποδοτικότητα της κουζίνας: να τραβήξετε το ψυγείο 5 εκατοστά μακριά από τον τοίχο.

Αυτός ο μικρός χώρος επηρεάζει άμεσα τον αερισμό της συσκευής, την κατανάλωση ενέργειας και ακόμη και τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η ψυγείο τοποθετείται σωστά, λειτουργεί πιο έξυπνα, ήσυχα και οικονομικά, με θετικό αντίκτυπο τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στον λογαριασμό του ρεύματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διατηρώντας έναν ελάχιστο χώρο 5 εκατοστών πίσω και στα πλάγια της ψυγείου, ο αέρας κυκλοφορεί καλύτερα. Η σωστή ροή αέρα συμβάλλει σε σταθερή λειτουργία, αποτρέπει την υπερθέρμανση και διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία ομοιόμορφη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ψυγείο που δεν αερίζεται σωστά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, καθώς ο κινητήρας αναγκάζεται να δουλέψει περισσότερο για να κρατήσει την ιδανική θερμοκρασία. Η επιπλέον προσπάθεια μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Με τον σωστό αερισμό, η κατανάλωση γίνεται πιο αποτελεσματική και προβλέψιμη, με οφέλη όπως:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Συμβολή στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ψυγείου

Ο σωστός αερισμός αυξάνει και τη διάρκεια ζωής της ψυγείου. Η υπερθέρμανση είναι ένας από τους κύριους εχθρούς των εσωτερικών εξαρτημάτων, ιδιαίτερα του συμπιεστή, που είναι το πιο ακριβό κομμάτι.

Με επαρκή ροή αέρα, η φθορά των εξαρτημάτων μειώνεται, περιορίζονται τα απρόβλεπτα προβλήματα και μειώνεται η ανάγκη για πρόωρη συντήρηση.

Πώς να ενσωματώσετε αυτή τη συνήθεια στην καθημερινή χρήση

Δεν απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στην κουζίνα. Αρκεί να δώσετε προσοχή κατά την εγκατάσταση ή την αναδιοργάνωση των επίπλων. Ακόμη και σε μικρές κουζίνες, η τοποθέτηση μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να θυσιάζεται η κυκλοφορία του αέρα.

Ιδανικά, ελέγχετε τακτικά αν ο χώρος των 5 εκατοστών διατηρείται, ειδικά μετά από καθαρισμούς ή ανακαίνιση. Αυτός ο απλός κανόνας εξασφαλίζει αποδοτική, οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία της ψυγείου.