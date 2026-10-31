Μετά το ντους, πολλοί ανοίγουν την πόρτα του μπάνιου για να φύγει η υγρασία -Μερικές φορές, πρέπει να γίνεται ακριβώς το αντίθετο - iefimerida.gr

Με την έλευση του φθινοπώρου και την πτώση της θερμοκρασίας, η υγρασία στα σπίτια γίνεται πιο αισθητή, ιδιαίτερα στα μπάνια.



Μετά από ένα ζεστό ντους, οι καθρέφτες θολώνουν, οι τοίχοι γεμίζουν υδρατμούς και η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση είναι να ανοίξει κανείς διάπλατα την πόρτα του μπάνιου, ωστόσο αυτή η πρακτική ενδέχεται να επιδεινώσει το πρόβλημα.

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Αυτή την εποχή, οι συνθήκες ευνοούν την υγρασία, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι τοίχοι κρυώνουν και η θέρμανση δεν λειτουργεί πάντα σε πλήρη ένταση. Έτσι, η υγρασία στον αέρα μπορεί να μετατραπεί σε σταγονίδια στα παράθυρα και στις γωνίες των δωματίων, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση μούχλας.



Όταν μετά το ντους ανοίγει η πόρτα του μπάνιου, ο υγρός αέρας διαχέεται στα δωμάτια του σπιτιού και όταν έρθει σε επαφή με πιο κρύα παράθυρα ή τοίχους, μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υδρατμών.



Σύμφωνα με οργανισμούς που ειδικεύονται στην ποιότητα των κατοικιών, η πόρτα του μπάνιου πρέπει να παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια του ντους, ώστε να περιορίζεται η μεταφορά της υγρασίας. Εάν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα μηχανικού εξαερισμού, συνιστάται να παραμένει κλειστή και μετά το ντους, για να διοχετευτούν οι υδρατμοί προς τα έξω.

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Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό

Ωστόσο, κάθε μπάνιο έχει διαφορετικές ανάγκες. Σε χώρους με παράθυρο, μπορεί να γίνει ολιγόλεπτος αερισμός, ενώ σε μπάνια χωρίς παράθυρο ή επαρκή εξαερισμό, το να παραμένει μονίμως κλειστή η πόρτα μπορεί απλά να εγκλωβίσει την υγρασία στο εσωτερικό.



Το σημαντικό είναι η σωστή κυκλοφορία του αέρα σε ολόκληρη την κατοικία. Εάν το άνοιγμα της πόρτας είναι η μοναδική λύση, πρέπει να αεριστεί και το υπόλοιπο σπίτι.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα σπίτι έχει υγρασία

Υπάρχουν επίσης και άλλα σημάδια που χρήζουν προσοχής και μαρτυρούν την παρουσία υγρασίας στο σπίτι, όπως οι μαυρισμένοι αρμοί, οι τοίχοι που φουσκώνουν και η επίμονη μυρωδιά κλεισούρας.