Μετά από 32 χρόνια, η DC μετονομάζει επίσημα έναν κλασικό ήρωα - iefimerida.gr

Ένας διάσημος ήρωας της DC και μέλος της Justice League αναλαμβάνει τον ρόλο του προκάτοχού του και αλλάζει όνομα για να εγκαινιάσει μια νέα εποχή.

Στο σύμπαν της DC, οι διάδοχοι θα μπορούσαν να είναι συγγενείς, πρώην βοηθοί, προστατευόμενοι ή ακόμα και εντελώς άγνωστοι.

Πολλά άτομα μπορούν επίσης να φέρουν την ίδια ταυτότητα ταυτόχρονα, ενώ άλλα εγκαταλείπουν ένα κληρονομημένο όνομα για να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη φήμη.

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Η προσέγγιση της DC καθιστά την κληρονομιά ιδιαίτερα περίπλοκη επειδή η ιστορία της περιλαμβάνει αρκετές επικαλυπτόμενες συνέχειες, επανεκκινήσεις, εναλλακτικές χρονογραμμές και πολυεπίπεδα αντίστοιχα, που σημαίνει ότι ένας χαρακτήρας μπορεί να είναι ένας αρχικός ήρωας σε ένα σύμπαν και ένας διάδοχος σε ένα άλλο.

Μερικοί από τους πιο διάσημους υπερήρωες της DC είναι και οι ίδιοι χαρακτήρες παλαιού τύπου. Ο Hal Jordan κληρονόμησε την ταυτότητα του Green Lantern από τον Alan Scott , αν και οι δύο αρχικά ανήκαν σε ξεχωριστές σειρές και οι δυνάμεις τους προέρχονταν από διαφορετικές πηγές. Εν τω μεταξύ, ο Barry Allen παρουσιάστηκε το 1956 ως διάδοχος του Jay Garrick, του οποίου οι περιπέτειες στη Χρυσή Εποχή ως ο αρχικός Flash βοήθησαν στην καθιέρωση του είδους των υπερηρώων στο σύνολό του. Ο σύγχρονος Mister Terrific της DC, Michael Holt, επισκίασε τον προκάτοχό του το 1997, πενήντα πέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο του Terry Sloan το 1942.

Ακόμα και οι ήρωες της DC με τις πιο προσωπικές βεντέτες και στόχους τελικά παραδίδουν τη σκυτάλη σε νεότερους ήρωες που δίνουν τη δική τους εκδοχή της ταυτότητας.

Το μελλοντικό πράσινο βέλος της DC είναι ο "Connor Hawk"

Καθώς ο Boston Brand εξερευνά ένα άγνωστο μέλλον στο The Deadman #5 των W. Maxwell Prince, Martín Morazzo και Chris O'Halloran , ο ομώνυμος ηθοποιός του Justice League Dark συναντά μελλοντικές εκδοχές γνωστών ηρώων της DC.

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Ο Boston συναντά για πρώτη φορά μια ηλεκτρονική εκδοχή του Swamp Thing, που τώρα αποτελείται από καλώδια αντί για βλάστηση, καθώς και τον Amrill Melville, γνωστό και ως Ms Terrific , διάδοχο του Michael Holt με ακόμη πιο λαμπρή διάνοια από τον εμβληματικό δεύτερο Mr. Terrific. Ο Deadman σώζεται επίσης από τον "Connor Hawk", μια μελλοντική εκδοχή του Connor Hakwe που φοράει τη στολή του Green Arrow και έχει κατά κάποιο τρόπο αφαιρέσει το "e" από το όνομά του.

Ο Κόνορ Χοκ είναι ο πιο διάσημος διάδοχος του Πράσινου Βέλους του Όλιβερ Κουίν. Ως γιος του Όλιβερ, είναι φυσικό για τον Κόνορ να αναλάβει τα ηνία αφού ο πατέρας του θεωρείται νεκρός. Μεγαλωμένος σε ένα βουδιστικό άσραμ και εκπαιδευμένος στις πολεμικές τέχνες, ο Κόνορ φέρνει στον ρόλο έναν ιδιαίτερο συνδυασμό πνευματικής πειθαρχίας και εξαιρετικών δεξιοτήτων μάχης σώμα με σώμα.

Σε αντίθεση με τον Όλιβερ, του οποίου η παρορμητικότητα συχνά διαμορφώνει τις αποφάσεις του, ο Κόνορ συνήθως προσεγγίζει την καταπολέμηση του εγκλήματος με μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.

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Ο Κόνορ Χοκ είναι ο κύριος διάδοχος του Όλιβερ Κουίν, αλλά όχι ο μόνος



Η κληρονομιά του Όλιβερ Κουίν ως Πράσινο Βέλος τιμάται από πολλαπλούς διαδόχους και αντίστοιχους σε εναλλακτικά σύμπαντα στο εγγύς και στο μακρινό μέλλον. Διαφορετικές συνέχειες έχουν εξερευνήσει διαφορετικούς κληρονόμους της κληρονομιάς του Όλιβερ.

Για παράδειγμα, στο μέλλον του DC One Million, η επιρροή του Όλιβερ μοιράζεται σε χιλιετίες από απογόνους που μετατρέπουν την αποστολή ενός μεμονωμένου εκδικητή σε έναν μανδύα που κληρονομείται για γενιές. Και στο σύμπαν του Άροου, ο Τζον Ντιγκλ Τζούνιορ, γνωστός και ως Κόνορ Χοκ, γίνεται ένας μελλοντικός Πράσινος Βέλος, αλλά ως γιος του Ντιγκλ και όχι του Όλιβερ.

Μια άλλη αξιοσημείωτη διάδοχος είναι η Emiko Queen, η οποία παρουσιάζεται στο "New 52" ως κόρη του Robert Queen και του Shado, γεγονός που την καθιστά ετεροθαλή αδερφή του Oliver. Αρχικά μεγαλωμένη και εκπαιδευμένη από τον δολοφόνο Komodo, η Emiko ανακαλύπτει τις οικογενειακές της διασυνδέσεις και τελικά στρέφεται εναντίον των ανθρώπων που την χειραγωγούσαν, αν και αργότερα υιοθετεί το όνομα Red Arrow αντί να αντικαταστήσει μόνιμα τον Oliver.

Στη σειρά Arrow, η Emiko επαναπροσδιορίζεται ως νόθα κόρη του Robert Queen και γίνεται η αρχηγός του Ninth Circle πριν τελικά υιοθετήσει την ταυτότητα Green Arrow κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του Oliver.