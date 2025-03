Αποκάλυψη: Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ είναι ζευγάρι εδώ και έναν χρόνο -«Το... χειρότερα κρυμμένο μυστικό» - iefimerida.gr

Έχουν βρεθεί στο επίκεντρο φημών για ειδύλλιο για πάνω από ένα χρόνο, αλλά έχουν επανειλημμένα επιμείνει ότι είναι απλώς φίλοι. Τώρα, το ρεπορτάζ αποκαλύπτει: Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ είναι πράγματι ζευγάρι.

Το Page Six αναφέρει ότι η Μέριλ Στριπ, 75 ετών, και ο Μάρτιν Σορτ, 74 ετών, όχι μόνο βγαίνουν όντως μαζί, αλλά βγαίνουν εδώ και «πολύ περισσότερο από ένα χρόνο».

Μέριλ Στριπ-Μάρτιν Σορτ: Δεν έψαχναν για σχέση, αλλά προέκυψε, σύμφωνα με πηγές

Μια πηγή μίλησε στην ιστοσελίδα για την αρχή του αναφερόμενου ειδυλλίου τους, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι «δεν έψαχνε για σχέση» όταν πρωτοσυναντήθηκαν.

Το ειδύλλιό τους, λέει η πηγή, «τους αιφνιδίασε».

Η σχέση έχει λάβει τη σφραγίδα έγκρισης και από τους φίλους, την οικογένεια και τα παιδιά τους, με την πηγή να λέει ότι όλοι «εγκρίνουν απόλυτα τη σχέση τους και πιστεύουν ότι είναι αξιολάτρευτοι μαζί».

Οι φήμες για τη σχέση τους, τα βίντεο που κρατήθηκαν χέρι-χέρι

Οι βετεράνοι του Χόλιγουντ, οι οποίοι υποδύονται τους εραστές Loretta Durkin και Oliver Putnam στο «Only Murders In The Building» του Hulu, πυροδότησαν φήμες ότι βγαίνουν στην πραγματική ζωή αφού απεικονίστηκαν μαζί σε πολλές περιπτώσεις στις αρχές του 2024.

Το ζευγάρι μάλιστα κρατήθηκε χέρι-χέρι σε εκδήλωση για την επιτυχημένη σειρά τους στο Hulu τον περασμένο Αύγουστο, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Αφού τους παρατήρησε στην εκδήλωση, μια πηγή δήλωσε στο Page Six για τον δεσμό τους: «Πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα “showmance”, από ειδύλλιο για τη δημοσιότητα. Υπάρχει σίγουρα κάτι εκεί».

Εκείνη την εποχή, ένας εκπρόσωπος της Στριπ απάντησε λέγοντας στο πρακτορείο ότι ήταν «απλώς φίλοι», ωστόσο, πηγές αποκάλυψαν αργότερα στην DailyMail.com ότι ένα ειδύλλιο άνθισε στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς.

«Είναι το χειρότερα κρυμμένο μυστικό ολόκληρης της παραγωγής»

«Η Μέριλ και ο Μάρτιν αρνήθηκαν τη ρομαντική τους εμπλοκή πριν από μήνες», σημείωσε η πηγή.

«Είναι το χειρότερα κρυμμένο μυστικό ολόκληρης της παραγωγής. Κανείς δεν τους ρωτάει τίποτα γιατί δεν χρειάζεται», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου το ζευγάρι εθεάθη μαζί σε ένα στιγμιότυπο που μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις φήμες για τη σχέση τους.