Μέμος Μπεγνής: «Έλεγα ότι χωρίς τσιγάρο δεν μπορώ να ζήσω και την επόμενη ημέρα το έκοψα -Έκανα ένα κλικ στον εγκέφαλο» - iefimerida.gr

Ως τη μοναδική κατάχρηση στη ζωή του χαρακτήρισε το κάπνισμα ο Μέμος Μπεγνής ο οποίος ομολόγησε πως επί 20 χρόνια έκανε περίπου δύο πακέτα την ημέρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Μέμος Μπεγνής δηλώνει πως διαθέτει ισχυρή θέληση και πειθαρχία, έχοντας κόψει πρόσφατα τελείως τη ζάχαρη και το αλκοόλ, τονίζοντας πως είναι απόλυτος στις αποφάσεις που λαμβάνει για τον εαυτό του και την υγεία του.

Ομολογεί πως η μοναδική του κατάχρηση υπήρξε το κάπνισμα, καθώς επί είκοσι χρόνια κάπνιζε σχεδόν δύο πακέτα την ημέρα, μια συνήθεια που έκοψε οριστικά πριν από 14 χρόνια, μαζί με την υιοθέτηση vegetarian διατροφής.

Η αφορμή για τη διακοπή του καπνίσματος ήταν ένα οίδημα στις φωνητικές χορδές. Ο γιατρός του τον προειδοποίησε πως, για να συνεχίσει την καριέρα του στο τραγούδι και το θέατρο, έπρεπε να το σταματήσει.

Η απειλή για την επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε σε άμεση δράση. Ξεπερνώντας την εξάρτησή του, έκοψε το τσιγάρο την επόμενη κιόλας ημέρα, κάνοντας, όπως περιέγραψε, ένα «κλικ» στον εγκέφαλό του.

Ωστόσο ένα πρόβλημα στις φωνητικές χορδές ήταν η αφορμή προκειμένου να πάρει μέσα σε μια μέρα την απόφαση να το κόψει και να μην επιστρέψει ποτέ ξανά σε αυτή τη συνήθεια.

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Παράλληλα ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην υγιεινή διατροφή που ακολουθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το τελευταίο διάστημα έχει κόψει τελείως τη ζάχαρη, όπως και το αλκοόλ.

Μέμος Μπεγνής: «Όταν πω ότι κάτι θα κάνω, θα το κάνω»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» ο Μέμος Μπεγνής περιέγραψε πως διαθέτει ισχυρή θέληση και πειθαρχία προκειμένου να επιβάλλει κάτι που θα ωφελήσει τον εαυτό του.

Όπως περιέγραψε ο γνωστός καλλιτέχνης: «Τους τελευταίους μήνες έχω κόψει τη ζάχαρη τελείως. Έχω κόψει το να πίνω, που δεν πίνω, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι κρασί. Έχω να πιω αλκοόλ πάρα πολύ καιρό. Δεν καπνίζω. Κάπνιζα πάρα πoλύ στο παρελθόν, ήταν η μόνη μου κατάχρηση. Επί είκοσι χρόνια κάπνιζα δύο πακέτα την ημέρα σχεδόν. Το είχα παρακάνει. Το έκοψα και αυτό. Μαζί με τη vegetarian διατροφή, πριν 14 χρόνια, έκοψα και το τσιγάρο. Όταν πω ότι κάτι θα κάνω, θα το κάνω. Είμαι σκυλί σε αυτό».

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«Όταν μου θίγεις τα επαγγελματικά μου, τρελαίνομαι»

Ο Μέμος Μπεγνής στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις φωνητικές του χορδές και τη συμβουλή του γιατρού του να κόψει το κάπνισμα: «Κάποια στιγμή λόγω παλινδρόμησης είχα βγάλει ένα οίδημα στις χορδές και μου είπε ο γιατρός ότι οφείλεται και στο τσιγάρο. Μου είπε ότι αν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω και να είμαι σε αυτή τη δουλειά και ως μουσικός, "πρέπει να κόψεις το τσιγάρο".

Δεν τρόμαξα, αλλά είπα "δεν θα με κατακτήσει αυτό". Όταν μου θίγεις τα επαγγελματικά μου, τρελαίνομαι, οπότε είπα ότι θα το κόψω. Είχα εξάρτηση και έλεγα ότι χωρίς το τσιγάρο δεν μπορώ να ζήσω και την επόμενη ημέρα το έκοψα. Δεν ξέρω πώς το έκανα, έκανα ένα κλικ στον εγκέφαλο».

