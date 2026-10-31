Μελάνια Τραμπ: Η διατροφή που ακολουθεί στα 56 της χωρίς δίαιτες και στερήσεις - Τι τρώει καθημερινά - iefimerida.gr

Η Μελάνια Τραμπ διατηρεί στα 56 της χρόνια την εντυπωσιακή της εμφάνιση, ακολουθώντας καθημερινές συνήθειες στη διατροφή, τη γυμναστική και την περιποίηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μελάνια Τραμπ δίνει έμφαση στην προσωπική φροντίδα, θεωρώντας ότι η ψυχική ευεξία και η χαλάρωση συνδέονται άμεσα με τη φυσική κατάσταση. Θεωρεί τον ύπνο βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας και της καλής εμφάνισης.

Η διατροφή της ξεκινά με smoothie και περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά μερίδες φρούτων ημερησίως, με προτίμηση σε μήλα και ροδάκινα. Λαμβάνει συμπληρώματα βιταμινών Α, C και Ε για την υγεία της επιδερμίδας, των μαλλιών και των νυχιών.

Παρά την υγιεινή διατροφή, δεν στερείται αγαπημένες γεύσεις όπως η σοκολάτα και το παγωτό, πιστεύοντας στην ισορροπία. Αγαπημένο της πιάτο είναι το κοτόπουλο παρμεζάνα από συγκεκριμένο εστιατόριο της Νέας Υόρκης, ακολουθώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση.

Η σωματική της άσκηση βασίζεται στο Pilates και το τένις, ενώ συνηθίζει να φορά βαράκια στους αστραγάλους. Το Pilates τη βοήθησε να επανέλθει μετά τη γέννα και το επιλέγει γιατί μπορεί να ασκείται σχεδόν οπουδήποτε.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φαίνεται πως έχει βρει τη δική της συνταγή ευεξίας, καθώς η εμφάνισή της έχει αλλάξει ελάχιστα από την εποχή που εργαζόταν ως μοντέλο, στα 20 της χρόνια. Η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει κατά καιρούς για τις συνήθειες που ακολουθεί, αποκαλύπτοντας ότι δεν πιστεύει στις αυστηρές δίαιτες, αλλά στην ισορροπημένη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την επαρκή ξεκούραση.

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Μάλιστα, όπως έχει εξηγήσει, προτιμά να εντάσσει στην καθημερινότητά της συνήθειες που μπορεί να διατηρεί ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, ακόμη και όταν το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Η φιλοσοφία της Μελάνια Τραμπ για την ευεξία

Η Μελάνια Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της προσωπικής φροντίδας, υποστηρίζοντας ότι η καλή φυσική κατάσταση και η ψυχική ευεξία συνδέονται άμεσα.

«Όταν φροντίζεις τον εαυτό σου, μπορείς να φροντίζεις και τους άλλους», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Allure το 2011, αναφερόμενη σε μια συμβουλή της μητέρας της.

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«Όσον αφορά την επιδερμίδα και το σώμα, είναι σημαντικό να αφιερώνεις χρόνο στη χαλάρωση. Κάνει καλό τόσο στο μυαλό όσο και στο δέρμα», είχε προσθέσει.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει και στον ύπνο, τον οποίο θεωρεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας και της καλής εμφάνισης της επιδερμίδας της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η τότε σύντροφός του, Μελάνια Κράους, κατά την άφιξή τους στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards, το 2003 / Φωτογραφία: AP/Mary Altaffer



Τι τρώει καθημερινά η Μελάνια Τραμπ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Inside Edition το 2019, η Μελάνια Τραμπ ξεκινά την ημέρα της με το ίδιο πρωινό: ένα smoothie που περιλαμβάνει μύρτιλα, καρότα, σπανάκι, γιαούρτι χωρίς λιπαρά και χυμό μήλου.

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Παράλληλα, προσπαθεί να καταναλώνει τουλάχιστον επτά μερίδες φρούτων την ημέρα, με ιδιαίτερη προτίμηση στα μήλα και τα ροδάκινα. Στη διατροφή της περιλαμβάνει επίσης συμπληρώματα βιταμινών Α, C και Ε, τα οποία, όπως έχει δηλώσει, λαμβάνει για να διατηρεί υγιή την επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια της.

Παρότι προσέχει ιδιαίτερα τις διατροφικές της επιλογές, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη δίαιτα.

«Μου αρέσει να τρέφομαι υγιεινά, επειδή έτσι αισθάνομαι καλύτερα και έχω περισσότερη ενέργεια. Αν θέλω να φάω κάτι ανάμεσα στα γεύματα, μπορεί να επιλέξω ένα φρούτο ή λίγη σοκολάτα, γιατί πιστεύω ότι και το σώμα μας έχει ανάγκη από αυτά», είχε δηλώσει στο Refinery29 το 2012.

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Η αδυναμία στη σοκολάτα και το παγωτό

Παρά την προτίμησή της στις υγιεινές τροφές, η Μελάνια Τραμπ δεν στερείται τις αγαπημένες της λιχουδιές.

«Λατρεύω τη σοκολάτα και το παγωτό και τα απολαμβάνω πού και πού. Είναι καλό να ικανοποιούμε περιστασιακά τις επιθυμίες μας, αρκεί να υπάρχει ισορροπία με τις υγιεινές τροφές», έχει αναφέρει.

Όσο για το αγαπημένο της κυρίως πιάτο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για το κοτόπουλο παρμεζάνα που σερβίρεται στο εστιατόριο Jean-Georges, στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει δηλώσεις έχοντας στο πλευρό του την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 / Φωτογραφία: AP/Mark Schiefelbein

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Η σύμβουλος υγείας και διατροφής Κλόε Κάουτσμαν εκτιμά ότι η Μελάνια ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση απέναντι στο φαγητό, αποφεύγοντας τους υπερβολικούς περιορισμούς.

Όπως εξηγεί, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εξασφαλίζει στον οργανισμό σημαντικές βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον κορεσμό και στην υγεία του εντέρου. Παράλληλα, η διατροφή της παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκρίνεται στις καθημερινές της υποχρεώσεις.

Το μυστικό της γυμναστικής της: Pilates και τένις

Εκτός από τη διατροφή, σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα της Μελάνια Τραμπ παίζει η σωματική άσκηση.

Το Pilates και το τένις συγκαταλέγονται στις αγαπημένες της δραστηριότητες, ενώ, σύμφωνα με το GQ, συνηθίζει να φορά βαράκια στους αστραγάλους τις περισσότερες ημέρες, κάτι που ενδέχεται να αυξάνει ελαφρώς την κατανάλωση θερμίδων κατά την κίνηση.

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Η ίδια έχει αποδώσει στο Pilates σημαντικό μέρος της προσπάθειάς της να επανέλθει στη φυσική της κατάσταση μετά τη γέννηση του γιου της, Μπάρον Τραμπ.

Στο παρελθόν μάλιστα είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις προπονήσεις της στο τένις, αλλά και από την προετοιμασία της για μαθήματα Pilates.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυμνάζεται με Pilates δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης επειδή μπορεί να την πραγματοποιεί σχεδόν οπουδήποτε, χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα από το φορτωμένο πρόγραμμά της.