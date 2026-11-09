Έρχεται το νέο ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ -Η Πρώτη Κυρία δημοσίευσε το τρέιλερ - iefimerida.gr

Το τρέιλερ του «Melania, The Series», του νέου ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, δημοσίευσαν στα social media η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και η Amazon, ενόψει της πρεμιέρας του.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια της ταινίας «Melania» που κυκλοφόρησε νωρίτερα το 2026, με παταγώδη ωστόσο αποτυχία, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 9% από τους κριτικούς και 99% από το κοινό στο Rotten Tomatoes.

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Και τα δύο μέρη θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στις 20 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις επίσημες περιγραφές της παραγωγής στο Deadline.



Το επίσημο τρέιλερ, στο ίδιο ύφος με την ταινία

Το «Melania, The Series» είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων με ιστορίες «που δεν έχουν ειπωθεί ξανά» και υλικό από τα παρασκήνια της ζωής της Πρώτης Κυρίας.

Η ταινία «Melania» έκανε πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας τις 20 ημέρες στη ζωή της Μελάνια Τραμπ πριν από την προεδρική ορκωμοσία του 2025.

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Στα δύο νέα επεισόδια, οι παραγωγοί στοχεύουν να αναδείξουν πτυχές της ζωής της και της επιστροφής της στην Ουάσιγκτον που δεν προβλήθηκαν στην προηγούμενη ταινία.

Τι θα δούμε στα δύο επεισόδια

Τα δύο επεισόδια του «Melania, The Series» εστιάζουν στις προετοιμασίες της Μελάνια Τραμπ για την ανάληψη των καθηκόντων της και στις πρώτες της κινήσεις αμέσως μετά την ορκωμοσία.



• Επεισόδιο 1. Family & Trust (Οικογένεια και Εμπιστοσύνη)

Η Μελάνια Τραμπ θέτει τις προτεραιότητές της καθώς προετοιμάζεται να γίνει ξανά η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

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Μέσα στον Λευκό Οίκο, η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται και η ίδια καλείται να προστατεύσει τους πιο στενούς της ανθρώπους, διαχειριζόμενη παράλληλα τις απαιτήσεις της εξουσίας.

• Επεισόδιο 2. Pride & Honor (Υπερηφάνεια και Τιμή)

Η τιμή του να υπηρετεί κανείς ως Πρώτη Κυρία συνοδεύεται από άμεση ανάγκη για δράση. Λίγες μόλις στιγμές μετά την τελετή της ορκωμοσίας, η Μελάνια Τραμπ θέτει σε εφαρμογή την αποστολή της για τον αμερικανικό λαό.

Όπως αναφέρει το The Verge, τη σκηνοθεσία και των δύο επεισοδίων υπογράφει ξανά ο Μπρετ Ράτνερ, αξιοποιώντας υλικό που δεν συμπεριλήφθηκε στην κινηματογραφική ταινία του Ιανουαρίου.