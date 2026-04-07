Η Μελάνια Τραμπ σπάει τη δική της στιλιστική παράδοση σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο -Το λουκ που επέλεξε - iefimerida.gr

Το ετήσιο «Easter Egg Roll» διοργάνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο με τη Μελάνια να σπάει την παράδοση με το λουκ της.



Για 148η φορά, το Easter Egg Roll πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, με την ετήσια παράδοση να διοργανώνεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τη σύζυγό του, Μελάνια.

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ

Για την εκδήλωση αυτή, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα κομψό, business chic look, επιλέγοντας ένα λευκό πουκάμισο κάτω από ένα navy σακάκι, και τα δύο από τον οίκο Ralph Lauren, τα οποία συνδύασε με φαρδύ, υπόλευκο παντελόνι Dolce & Gabbana και μπαλαρίνες Roger Vivier.



Ωστόσο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε αυτό το λουκ της, καθώς σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της στο Easter Egg Roll, επιλέγοντας για πρώτη φορά σακάκι και παντελόνι. Στο παρελθόν, η Μελάνια Τραμπ προτιμούσε φορέματα και παλτό, όπως μια καμπαρντίνα Mackage με ζώνη πέρυσι.



Η Μελάνια Τραμπ στην περσινή εκδήλωση

Οι έπαινοι του Τραμπ στη σύζυγό του

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, συνοδευόμενο από το «Πασχαλινό Κουνέλι», εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο Truman Balcony, όπου ο πρόεδρος επαίνεσε τη σύζυγό του, αποκαλώντας την «σταρ του σινεμά», αναφερόμενος και στο ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Melania»﻿. Αργότερα, ενώ χρωμάτιζε με τα παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε και πάλι: «Ξέρετε ποια είναι; Είναι μια σταρ του σινεμά που ήρθε από το Χόλιγουντ για να είναι μαζί σας».



Η Μελάνια Τραμπ στο Easter Egg Roll το 2019

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η πρώτη κυρία τίμησαν την επικείμενη 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενσωματώνοντας πατριωτικά στοιχεία, όπως κόκκινα, λευκά και μπλε αυγά.

Πριν από την εκδήλωση, το γραφείο της πρώτης κυρίας είχε ανακοινώσει ότι το φετινό Easter Egg Roll θα έχει «έντονο πατριωτικό χαρακτήρα - φέρνοντας τις οικογένειες κοντά για να γιορτάσουν τόσο τη χαρά του Πάσχα όσο και τις διαχρονικές αξίες της ελευθερίας που καθορίζουν την αμερικανική ιστορία».



Τι περιλαμβάνει το Easter Egg Roll

Οι δραστηριότητες και εμπειρίες της διοργάνωσης του 2026 περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ένα παιχνίδι ρίψης κρίκων Be Best, σταθμό συγγραφής καρτών για στρατιωτικούς στο πλαίσιο του Be Best, σκηνή για bunny hop με τη στήριξη του YouTube, εμπειρία εξερεύνησης της Σελήνης, ζωγραφική αυγών, διακόσμηση μπισκότων, μίνι γκολφ, πίστα αγώνων τύπου grand prix και μια γωνιά ανάγνωσης -όπου η Πρώτη Κυρία διάβασε στα παιδιά το βιβλίο «The Runaway Bunny» της Margaret Wise Brown- και πολλά ακόμη.

Μετά την άφιξή τους στην εκδήλωση, η Μελάνια είπε στους παρευρισκόμενους: «Καλό Πάσχα. Ελπίζω να απολαύσετε αυτή την όμορφη μέρα. Φέτος γιορτάζουμε ένα πολύ ξεχωριστό Easter Egg Roll, καθώς συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση αυτού του όμορφου έθνους. Απολαύστε το και εύχομαι να έχετε μια υπέροχη ημέρα». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ευχαρίστησε τη σύζυγό του, αποκαλώντας την «αγάπη μου». «Δούλεψε πολύ σκληρά μαζί με το προσωπικό της και το προσωπικό του Λευκού Οίκου για να γίνει πραγματικά όμορφο», είπε ο πρόεδρος για τη σύζυγό του. «Είναι η πιο όμορφη διοργάνωση που έχω δει. Αυτή είναι η πέμπτη μου και μπορώ να πω ότι γίνεται καλύτερη κάθε φορά, σωστά; Γίνεται καλύτερη κάθε φορά».



Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 13 ετών. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, με τη σύζυγό του Λάρα και τα δύο τους παιδιά, τον Λουκ και την Καρολίνα, καθώς και η μικρότερη κόρη του προέδρου, Τίφανι, ο σύζυγός της Μάικλ Μπούλος και ο γιος τους Αλεξάντερ Τραμπ Μπούλος, ο οποίος γιόρτασε το πρώτο του Πάσχα την προηγούμενη μέρα.