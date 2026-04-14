Μελάνια Τραμπ και βασίλισσα Μαξίμα παραδίδουν μαθήματα στυλ -Σε δείπνο στον Λευκό Οίκο - iefimerida.gr

Δείπνο στον βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και τη βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας παραχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τη Μελάνια να εντυπωσιάζει.



Η ολλανδική βασιλική οικογένεια δεν βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του, φρόντισαν να τους υποδεχτούν στον Λευκό Οίκο.



Τα μοντέρνα λουκ της Μελάνια Τραμπ και της βασίλισσας Μαξίμα

Η Μελάνια Τραμπ ξεχώριζε αποπνέοντας εκλεπτυσμένη κομψότητα καθώς υποδεχόταν τη βασίλισσα Μαξίμα. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα Erdem, διακοσμημένο με έντονες μαύρες φλοράλ απλικέ λεπτομέρειες.



Το αμάνικο μίντι φόρεμα διέθετε μια λευκή βάση με ανάγλυφη υφή, πάνω στην οποία «έπεφταν» εντυπωσιακά μαύρα λουλουδάτα μοτίβα στο μπούστο και τη φούστα.

Η βασίλισσα Μαξίμα, από την πλευρά της, έφερε τη δική της ξεχωριστή πινελιά στη διπλωματική στιγμή. Η Ολλανδή βασίλισσα επέλεξε ένα φόρεμα σε σκούρο πορτοκαλί χρώμα, με κομψό ντραπέ και τονισμένη μέση, αναδεικνύοντας το δυναμικό και μοντέρνο στυλ της.



Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί έξω από την είσοδο του Λευκού Οίκου, πλαισιωμένες από τιμητική φρουρά και τις εθνικές σημαίες των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη επισημότητα της περίστασης. Και οι δύο έδειχναν άνετες και γεμάτες αυτοπεποίθηση, ανταλλάσσοντας χαμόγελα καθώς σηματοδοτούσαν την έναρξη της επίσημης επίσκεψης.



Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο 58χρονος βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η 54χρονη βασίλισσα Μαξίμα έγιναν δεκτοί στη Φιλαδέλφεια από τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.



Εκεί, ξεναγήθηκαν στο Independence Hall, στο πλαίσιο των εορτασμών «America 250» που διαρκούν έναν χρόνο και σηματοδοτούν την επέτειο-ορόσημο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.



Σε ρόλο πιλότου ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ

Συνεχίζοντας μια παράδοση από την τελευταία επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο βασιλιάς συγκυβέρνησε το αεροσκάφος που τον μετέφερε μαζί με τη σύζυγό του στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή 12 Απριλίου. Φωτογραφήθηκε στο πιλοτήριο πριν αλλάξει τη στολή του και αποβιβαστεί μαζί με τη βασίλισσα.

Ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ έχει αποκτήσει με τα χρόνια αρκετές άδειες πιλότου, μεταξύ των οποίων στρατιωτική άδεια πιλότου και άδεια πιλότου αερογραμμών. Περιστασιακά πετούσε και ως φιλοξενούμενος πιλότος για την KLM Cityhopper, θυγατρική της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Ολλανδίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, η τελευταία του πτήση με αυτή την ιδιότητα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, καθώς απαιτείται να ολοκληρώσει επιπλέον εκπαίδευση για να πιλοτάρει τα νέα Airbus A321neo, τα οποία αντικαθιστούν τα Boeing 737 της KLM.

Το 2017, ο βασιλιάς είχε δηλώσει στην ολλανδική εφημερίδα «De Telegraaf», σύμφωνα με τον Guardian, ότι το «πιο χαλαρωτικό κομμάτι της πτήσης» για τον ίδιο είναι πως «μπορείς να αποσυνδεθείς πλήρως και να συγκεντρωθείς σε κάτι άλλο». «Έχεις ένα αεροσκάφος, επιβάτες και πλήρωμα. Έχεις ευθύνη απέναντί τους. Δεν μπορείς να πάρεις τα προβλήματά σου από το έδαφος στον ουρανό», είχε πει.

Εν αναμονή της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσημη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, στα τέλη Απριλίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Αμερική από τότε που ανέλαβε τον θρόνο. Η μητέρα του, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, είχε πραγματοποιήσει τέσσερις αντίστοιχες επισκέψεις: το 1957, το 1976, το 1991 και το 2007.