Μέχρι και το Κρεμλίνο απασχόλησε ο Κάνιε Γουέστ -Προβληματισμός για τις δύο συναυλίες του στην Αγία Πετρούπολη - iefimerida.gr

Τη στιγμή που όλο και περισσότερες χώρες κλείνουν τις πόρτες τους για τον Κάνιε Γουέστ, ο ράπερ ετοιμάζεται να εμφανιστεί τον Οκτώβριο στην Αγία Πετρούπολη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κάνιε Γουέστ θα είναι από τους ελάχιστους διεθνείς αστέρες που θα εμφανιστούν στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πιθανότητα συνάντησης με τον Πούτιν, δηλώνοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητά του.

Η προοπτική της επίσκεψης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα ρωσικά ΜΜΕ, αλλά η εμπορική επιτυχία είναι τεράστια. Περισσότερα από 100.000 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί για τις δύο συναυλίες, με ορισμένες κατηγορίες να εξαντλούνται.

Η επερχόμενη εμφάνιση του ράπερ προκαλεί τουριστική έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη. Η ζήτηση για εισιτήρια τρένων εκτοξεύτηκε 41 φορές, ενώ οι αναζητήσεις για δωμάτια ξενοδοχείων σημείωσαν αύξηση 16 φορές.

Η επίσκεψη διχάζει τον πολιτικό κόσμο. Ρώσοι βουλευτές τον καλωσορίζουν επειδή αψηφά την «αντιρωσική υστερία», ενώ άλλοι ζητούν έρευνα για τις παλαιότερες δηλώσεις του που εξυμνούσαν τον Χίτλερ.

Η ανακοίνωση των προγραμματισμένων συναυλιών προκάλεσε στη Ρωσία έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να ερωτάται σήμερα σχετικά με το θέμα.

Ο ράπερ, οι συναυλίες του οποίου απαγορεύτηκαν σε ευρωπαϊκές αίθουσες, εξαιτίας των αντισημιτικών θέσεών του, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα πως θα εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη τη 10η και 11η Οκτωβρίου.

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Ο Κάνιε Γουέστ και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Θα είναι ένας από τους διασημότερους αστέρες της διεθνούς μουσικής σκηνής που θα έλθει να τραγουδήσει στη Ρωσία μετά την έναρξη της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, με την πλειονότητα των καλλιτεχνών να επιλέγει να μην επισκέπτεται τη χώρα.

Σήμερα, μια δημοσιογράφος ζήτησε από το εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης του Τύπου, εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κάνιε Γουέστ κατά την άφιξή του.

«Μα, τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου. «Είναι η προεδρική διοίκηση, όχι μια μουσική συναυλία».

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Πάνε για sold out οι συναυλίες στη Gazprom Arena

Η προοπτική μιας σπάνιας επίσκεψης ενός δυτικού καλλιτέχνη, ο οποίος, επιπλέον, είναι ένας άκρως αμφιλεγόμενος μουσικός, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο χιουμοριστικές όσο και καταδίκες στα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ρωσίας.

Περισσότερα από 100.000 εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί για αυτές τις δύο ημερομηνίες στη Gazprom Arena, είπαν οι διοργανωτές στα ΜΜΕ.

Σήμερα, στον επίσημο ιστότοπο, ορισμένες κατηγορίες εισιτηρίων δεν ήταν πλέον διαθέσιμες. Η τιμή όσων είχαν απομείνει κυμαίνεται μεταξύ 23.000 ρουβλιών (περίπου 236 ευρώ) και 50.000 ρουβλιών (513 ευρώ).

Η εκδήλωση είχε ως αποτέλεσμα να δημοσιευτούν δεκάδες άρθρα σε επίσημα ΜΜΕ αλλά και στον ανεξάρτητο Τύπο, με εικασίες σχετικά με τους καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να τραγουδήσουν με τον ράπερ ή που προειδοποιούν για πλαστά εισιτήρια τα οποία κυκλοφορούν προς πώληση.

Στους ρυθμούς του ράπερ η Αγία Πετρούπολη

Η ζήτηση εισιτηρίων τρένου προς την Αγία Πετρούπολη υπερπολλαπλασιάστηκε, 41 φορές, και οι αναζητήσεις δωματίων ξενοδοχείων αυξήθηκε 16 φορές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, επικαλούμενο την ταξιδιωτική υπηρεσία Tutu.

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Ρώσοι βουλευτές εξέφρασαν τη χαρά τους για την προγραμματισμένη εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ, με μία εξ αυτών να τον ευχαριστεί που δεν υπέκυψε στην «αντιρωσική υστερία».

Άλλοι, ωστόσο, ήταν πιο επικριτικοί. Ο βουλευτής Νικολάι Νοβίτσκοφ ζήτησε να διερευνηθούν οι δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα ο Κάνιε Γουέστ υπέρ του Χίτλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ