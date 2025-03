Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες της οικογένειάς της και της ίδιας από την παιδική της ηλικία - iefimerida.gr

Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες τόσο δικές της, όσο και του πρίγκιπα Χάρι της κόρης της, πριγκίπισσας Λίλιμπεζ.

Οι φωτογραφίες συμπεριλήφθηκαν σε ένα καρουζέλ στο Instagram, το οποίο δημοσίευσε η 43χρονη Μέγκαν το Σάββατο 8 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σε μια φωτογραφία, η 3χρονη κόρη της βρίσκεται σε ένα σκάφος, με γυρισμένη την πλάτη προς την κάμερα, ενώ είναι στην αγκαλιά του πατέρα της, Χάρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Λλιμπετ φορά ένα ροζ μπλουζάκι και ένα φλοράλ κολάν και τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε μια αλογοουρά. Ο Χάρι, που φορά ριγέ μαγιό, t-shirt και καπέλο και γυαλιά ηλίου, της δίνει ένα τρυφερό φιλί στο κεφάλι.

«Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Γιορτάζουμε τις δυνατές γυναίκες γύρω μας και τα κορίτσια με όνειρα, που θα γίνουν γυναίκες με όραμα. Επίσης, ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν καθημερινά».

Η lifestyle επιχειρηματίας συμπεριέλαβε και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, όπου παίζει με τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ αλλά και μία από κάποια πιο πρόσφατη έξοδό της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, δημοσίευσε μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, όπου εμφανίζεται με τον σύζυγό της να γελούν φορώντας γυαλιά ηλίου και καλοκαιρινά ρούχα.

Η Μέγκαν έχει καθιερώσει την παράδοση να τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με κάποιο τρόπο κάθε χρόνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2024, η Δούκισσα του Σάσεξ συμμετείχε σε ένα πάνελ του SXSW με τίτλο «Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On and Off the Screen». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε ότι, σε ηλικία μόλις 11 ετών, έγραψε στην εταιρεία Procter & Gamble, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι διαφήμιζαν το απορρυπαντικό πιάτων αποκλειστικά για γυναίκες.

Οι φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ έρχονται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της νέας της σειράς στο Netflix, «With Love, Meghan».

Ο Χάρι έκανε ένα cameo στη σειρά οκτώ επεισοδίων, στην οποία η Μαρκλ μοιράστηκε συμβουλές για τη μαγειρική, την κηπουρική και τη φιλοξενία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «With Love, Meghan», το οποίο είναι στο Netflix, ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν.

Φωτογραφίες: Instagram