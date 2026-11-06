Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: 37 χρόνια μετά την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», πόσο έχουν αλλάξει - iefimerida.gr

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ συναντήθηκαν ξανά, 37 χρόνια μετά την ταινία που τους έκανε διάσημους.

Οι αγαπημένοι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» επανενώθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, όταν η Μεγκ Ράιαν επισκέφθηκε το Imperial Theatre στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει τον συνάδελφό της Μπίλι Κρίσταλ στη νέα του θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, με τίτλο «860».

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Πόσο έχουν αλλάξει Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν

Την επίσκεψη αυτή αποκάλυψε ο Μπίλι Κρίσταλ, ο οποίος μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν μαζί μετά το τέλος της παράστασης, εκφράζοντας τη χαρά του για την επίσκεψη με μια τρυφερή αναφορά στη μακροχρόνια φιλία τους.

«Μια παλιά φίλη πέρασε χθες το βράδυ από το Imperial», έγραψε ο ηθοποιός.

Ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγκ Ράιαν σήμερα

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Η συνάντησή τους αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη επανένωση των πρωταγωνιστών της αγαπημένης ρομαντικής κομεντί του 1989, οι οποίοι έχουν βρεθεί αρκετές φορές μαζί στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια.