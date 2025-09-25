Το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο αναμένει τιμολόγηση μετά την ανακάλυψή του στην Μποτσουάνα - iefimerida.gr

Το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο θα μπορούσε σύντομα να προστεθεί στη συλλογή ενός μουσείου ή κάποιου σεΐχη, αλλά πριν γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η αξία του.

Το νέο αυτό πολύτιμο εύρημα, γνωστό ως Motswedi, ανακαλύφθηκε πέρυσι στη Μποτσουάνα, και είναι ένα διαμάντι 2.488 καρατίων, το οποίο, όπως λέει το AFP, επικαλούμενο τη βελγική εταιρεία που το κατέχει, αυτή τη στιγμή αναλύεται από τον έμπορο πολύτιμων λίθων HB Antwerp στην ομώνυμη βελγική πόλη, που αποτελεί παγκόσμιο κέντρο διαμαντιών.

«Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η τιμή του», δήλωσε στο AFP η Μαργκό Ντονκιέ, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της HB Antwerp. «Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τον λίθο και να δούμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτόν όταν γυαλιστεί», πρόσθεσε η ίδια.

Το Motswedi, που ζυγίζει περίπου μισό κιλό, ανακαλύφθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο ορυχείο Karowe, στη βορειοανατολική Μποτσουάνα – τη μεγαλύτερη παραγωγό διαμαντιών της Αφρικής.

Το ορυχείο ανήκει στην καναδική εταιρεία Lucara Diamond, η οποία έχει συνεργαστεί με την HB Antwerp για την επεξεργασία και εμπορία λίθων που υπερβαίνουν τα 10,8 καράτια.

Το Motswedi μέρος συλλογής αποτελούμενης από τέσσερις πολύτιμους λίθους

Η εταιρεία παρουσιάζει το Motswedi ως μέρος μιας συλλογής τεσσάρων πολύτιμων λίθων – συμπεριλαμβανομένου και του τρίτου μεγαλύτερου διαμαντιού στον κόσμο – που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο ίδιο ορυχείο.

Παρότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αξία τους ξεχωριστά σε αυτή τη φάση, η Ντονκιέ ανέφερε ότι συνολικά τα τέσσερα διαμάντια θα μπορούσαν να αποφέρουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια.

Τεράστιο το ενδιαφέρον για το διαμάντι

Ακόμη και χωρίς επίσημη τιμή, το Motswedi έχει ήδη προσελκύσει «τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο», τόνισε.



«Το μέγεθος αυτών των λίθων είναι τόσο εξαιρετικά σπάνιο που θα μπορούσαν κάλλιστα να καταλήξουν σε μουσείο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη γίνει σχετικές επαφές. «Αλλά ίσως να καταλήξει και στα χέρια κάποιου σεΐχη που θα θελήσει να το προσθέσει στη συλλογή του», είπε αναφερόμενη στο μεγαλύτερο διαμάντι.

Πριν την ανακάλυψη του Motswedi, το μεγαλύτερο διαμάντι που είχε βρεθεί στη Μποτσουάνα ήταν ένας λίθος 1.758 καρατίων, που εξορύχθηκε από τη Lucara στο ίδιο ορυχείο το 2019 και ονομάστηκε Sewelo.

Το μεγαλύτερο διαμάντι πολύτιμης αξίας που έχει βρεθεί ποτέ παραμένει το θρυλικό Cullinan, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1905 στη Νότια Αφρική και ζύγιζε 3.106 καράτια. Ανάμεσα στους λίθους που κόπηκαν από αυτό βρίσκεται και το περίφημο Star of Africa, που αποτελεί μέρος των βρετανικών κοσμημάτων του Στέμματος και εκτίθεται στον Πύργο του Λονδίνου.