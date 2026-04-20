Μεγαλύτερες και πολύ πιο νόστιμες ντομάτες: Απλώς προσθέστε 3 κουταλιές της σούπας από αυτό το προϊόν στο νερό - iefimerida.gr

Σε πολλούς λαχανόκηπους, η ντομάτα εμφανίζει αδύναμη ανάπτυξη ή παράγει μικρούς και άγευστους καρπούς, ακόμη και όταν ποτίζεται τακτικά.



Αν και δεν είναι δύσκολο λαχανικό, η ντομάτα απαιτεί πλούσιο έδαφος, επαρκή ηλιοφάνεια και σωστή υγρασία – χωρίς υπερβολικό πότισμα. Όταν αυτές οι βασικές συνθήκες πληρούνται, υπάρχει μία απλή λύση που μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό λίπασμα: η μαγιά.



Προέρχεται συνήθως από μαγιά αρτοποιίας ή μπύρας που περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς που κάνουν πιο ωφέλιμο το έδαφος. Καθώς αυτοί οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται, διεγείρουν τα ωφέλιμα βακτήρια και βοηθούν στην καλύτερη απελευθέρωση των ήδη υπαρχόντων θρεπτικών στοιχείων, όπως το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και οι βιταμίνες Β, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις ντομάτες κατά την ανάπτυξή τους. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, καλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, καθώς και πιο δυνατοί βλαστοί.



Τα φυτά παράγουν περισσότερα άνθη και καρπούς, οι οποίοι ωριμάζουν πιο ομοιόμορφα, χωρίς να σκάνε, και συχνά έχουν πιο γλυκιά και έντονη γεύση.

Πώς να ετοιμάσετε τη μαγιά για τις ντομάτες

Για την παρασκευή του φυσικού αυτού λιπάσματος, συνιστάται η διάλυση τριών κουταλιών του γλυκού μαγιάς σε ένα λίτρο χλιαρού νερού. Ανακατέψτε καλά και αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί για περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια ποτίστε με αυτό τη βάση του φυτού, αποφεύγοντας τα φύλλα και τους καρπούς.



Υπάρχουν και πιο συμπυκνωμένες εκδοχές: 10 γραμμάρια ξηρής μαγιάς σε 1 λίτρο χλιαρού νερού ή 30 γραμμάρια με 1 κουταλιά ζάχαρη σε 2 λίτρα. Αφήστε το μείγμα να ζυμωθεί για 2 έως 3 ημέρες και αραιώστε 50 ml από αυτό το σε 10 λίτρα νερού. Αυτού του τύπου το παρασκεύασμα χρησιμοποιείται μόνο 2 ή 3 φορές ανά σεζόν.

Η χρήση του πιο απλού παρασκευάσματος μαγιάς ξεκινά περίπου δύο εβδομάδες μετά τη φύτευση και επαναλαμβάνεται κάθε 7 έως 10 ημέρες, ιδιαίτερα σε περιόδους ζέστης ή υγρασίας.



Αφού ξεκινήσετε τα ποτίσματα με μαγιά, παρακολουθήστε την αντίδραση του φυτού. Αν τα φύλλα κατσαρώνουν ή ξεραίνονται γρήγορα, το πότισμα πιθανότατα ήταν πολύ συμπυκνωμένο, χρειάζεται να αραιώσετε τις εφαρμογές και να επιστρέψετε σε καθαρό νερό για μερικές εβδομάδες.