Μεγαλώσατε στη δεκαετία του '60; Τότε έχετε αυτά τα 3 χαρακτηριστικά - iefimerida.gr

Η ψυχολογία εξηγεί κάτι απλό, και κατανοητό, ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν το '60 και το '70, με λιγότερη ψυχολογία, επιδεικνύουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες που δεν τις συναντάς σήμερα, λόγω τεχνολογίας.

Μια ματιά στην ψυχολογία αποκαλύπτει πόσο έντονα διαμορφώνει την προσωπικότητα κάποιου η παιδική ηλικία. Η πύλη ψυχολογίας Cottonwood Psychology παραθέτει μια βρετανική μελέτη του 2021 που εξέτασε τα χαρακτηριστικά ανθρώπων που μεγάλωσαν σε διαφορετικές δεκαετίες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 διαθέτουν πολλά δυνατά σημεία που είναι σπάνια σήμερα.

1. Λιγότερη άνεση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Ενώ σήμερα τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς το διαδίκτυο, η καθημερινή ζωή ήταν πολύ διαφορετική στο παρελθόν. Οι πληροφορίες δεν ήταν πάντα άμεσα διαθέσιμες και οι τεχνικοί πόροι ήταν περιορισμένοι. Αυτή ακριβώς η έλλειψη άμεσων λύσεων σήμαινε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να σκέφτονται πιο κριτικά, να αυτοσχεδιάζουν και να βρίσκουν τις δικές τους λύσεις. Όσοι μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συχνά ανέπτυξαν μια ισχυρή ικανότητα να λύνουν προβλήματα ανεξάρτητα, μόνοι τους.

2. Η υπομονή ως βασική δεξιότητα

Είτε περιμένατε γράμματα, είτε εμφανίζατε φωτογραφίες, είτε επισκευάζετε καθημερινά αντικείμενα: πολλές διαδικασίες απλώς χρειάζονταν περισσότερο χρόνο στο παρελθόν.

Αυτό είχε μια παρενέργεια - η υπομονή έγινε δεύτερη φύση όλων. Από ψυχολογικής άποψης, αυτή ακριβώς η ικανότητα ενισχύει την ανοχή στην απογοήτευση. Οι άνθρωποι μάθαιναν να αντιμετωπίζουν τις καθυστερήσεις, να επιμένουν και να μην τα παρατάνε αμέσως.

3. Κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και ακρόαση

Η διαπροσωπική επικοινωνία λειτουργούσε επίσης διαφορετικά. Χωρίς τα smartphones ή τα κοινωνικά δίκτυα, η επικοινωνία γίνονταν κυρίως άμεσα – μέσω συνομιλίας, τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως. Σύμφωνα με ψυχολογικές αξιολογήσεις, αυτό ενίσχυσε κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση και η επίλυση συγκρούσεων. Όσοι δεν μπορούσαν απλώς να «βγουν εκτός σύνδεσης» έπρεπε να μάθουν να επιλύουν προβλήματα μαζί.

Πώς η σύγχρονη τεχνολογία αλλάζει και τη συμπεριφορά μας

Σήμερα, αμέτρητα ψηφιακά εργαλεία είναι διαθέσιμα σε εμάς, κάνοντας πολλά πράγματα ευκολότερα αλλά και πολλά πιο περίπλοκα. Ταυτόχρονα, αυτό αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μαθαίνουμε και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Η συνεχής πρόσβαση σε πληροφορίες μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ανεπτυγμένες ορισμένες δεξιότητες - όπως η υπομονή ή η ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες γενιές ήταν «καλύτερες». Αντίθετα, δείχνει ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της δυνατά σημεία.

Πάντως χαρακτηριστικά όπως η υπομονή, η ανεξαρτησία και οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν ακόμη και σήμερα να καλλιεργηθούν συνειδητά, ανεξάρτητα από το πότε μεγάλωσε κανείς.