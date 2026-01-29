Ψυχολογία: Οσοι είναι πάντα ευγενικοί με όλους, συχνά κρύβουν μια βαθιά συναισθηματική κόπωση που λίγοι παρατηρούν - iefimerida.gr

Στον πάγκο ενός μπαρ, ή νωρίς το πρωί σε ένα καφέ, υπάρχει σχεδόν πάντα εκείνος ο άνθρωπος που είναι ευγενικός και χαμογελά σε όλους.

Κάνει ένα αστείο στον μπάρμαν, ρωτά τη συνάδελφο αν κοιμήθηκε καλά, κρατά την πόρτα ανοιχτή ακόμη κι όταν έχει τα χέρια γεμάτα. Δείχνει ανάλαφρος, σαν να μην τον αγγίζει τίποτα. Αν όμως τον κοιτάξει κανείς λίγο πιο προσεκτικά στα μάτια, αντιλαμβάνεται ότι κάτι «κλωτσάει».

Το φαινόμενο αυτό είναι συχνό σε ανθρώπους που δείχνουν διαρκώς ευγένεια. Μπαίνουν στο γραφείο με χαμόγελο και φεύγουν το βράδυ με το ίδιο χαμόγελο, ακόμη κι όταν μέσα τους είναι εξαντλημένοι. Κανείς δεν το καταλαβαίνει, γιατί με το να λένε συνεχώς «μην ανησυχείς, θα το αναλάβω εγώ», έχουν μάθει να κρύβουν τα πάντα, ακόμη και από τον ίδιο τους τον εαυτό.

Όλοι έχουμε περάσει εκείνη τη στιγμή που λέμε «όλα καλά», όχι επειδή είναι αλήθεια, αλλά επειδή δεν έχουμε πια την ενέργεια να εξηγήσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι.

Πίσω από αυτή την τέλεια ευγένεια κρύβεται συχνά μια συναισθηματική κόπωση, που δεν κάνει θόρυβο, αλλά φθείρει καθημερινά.

Το φαινόμενο του «people pleasing»

Η ψυχολογία το αποκαλεί «people pleasing». Στην καθημερινότητα, όμως, μεταφράζεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο: να λες πάντα «ναι», να χαμογελάς διαρκώς, να δίνεις χώρο στους άλλους ακόμη κι αν ζορίζεις τον εαυτό σου. Δεν πρόκειται απλώς για ευγένεια, αλλά για έναν ρόλο που γίνεται κομμάτι της ταυτότητας. Ο άνθρωπος που «καταλαβαίνει», που «δεν δημιουργεί προβλήματα», που πάντα προσαρμόζεται.

Από έξω μοιάζει με υπερδύναμη. Από μέσα, όμως, είναι ένα συνεχές συναισθηματικό χρέος. Κάθε χάρη, κάθε σύγκρουση που αποφεύγεται, κάθε απάντηση που καταπίνεται, αφαιρεί λίγη ακόμη ενέργεια. Μέχρι που έρχεται η στιγμή που δεν είναι πια ξεκάθαρο ποιον προστατεύει κανείς: τους άλλους, ή τον εαυτό του από τον φόβο ότι δεν είναι «αρκετός».

Όταν η καλοσύνη γίνεται βάρος

Σύμφωνα με το pasticceriaadrianense.it, η ιστορία της 34χρονης Σάρας, είναι χαρακτηριστική. Εργάζεται σε εταιρεία, έχει φίλους και οικογένεια. Είναι το άτομο στο οποίο όλοι απευθύνονται για μια συμβουλή, για να ξεσπάσουν μετά τη δουλειά, για «μια μικρή χάρη». Η Σάρα είναι πάντα εκεί: απαντά σε μηνύματα ακόμη κι όταν είναι εξαντλημένη, καλύπτει βάρδιες συναδέλφων, μεσολαβεί σε εντάσεις, οργανώνει τις ομαδικές συναντήσεις.

Ένα βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι, σταμάτησε το αυτοκίνητο κάτω από την πολυκατοικία και ξέσπασε σε κλάματα χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Δεν συνέβη κάτι σοβαρό εκείνη την ημέρα. Συνέβησαν όλα, απλώς σιωπηλά. Αυτό το κλάμα είναι το αποτέλεσμα χρόνων «μην ανησυχείς, θα το κάνω εγώ», ενός σώματος που δεν αντέχει άλλο να χρησιμοποιεί την ευγένεια ως πανοπλία.

Την επόμενη ημέρα, προς τα έξω, η Σάρα θα φαίνεται ίδια. Μέσα της, όμως, θα έχει προστεθεί ακόμη μια ρωγμή.

Από πού ξεκινά η συναισθηματική εξάντληση

Σύμφωνα με ψυχολόγους, πίσω από τη διαρκή ευγένεια κρύβεται συχνά ένας μηχανισμός προσαρμογής που ξεκινά από την παιδική ηλικία. Πολλοί έμαθαν ότι είναι «καλοί» όταν δεν ενοχλούν, όταν υποχωρούν, όταν καταλαβαίνουν τους άλλους. Έτσι, η αξία τους συνδέθηκε με το να μην γίνονται βάρος.

Στην ενήλικη ζωή, αυτή η στρατηγική γίνεται αυτόματη. Το χαμόγελο εμφανίζεται ακόμη κι όταν η εσωτερική ανάγκη είναι το «όχι». Η συναισθηματική κόπωση δεν προκύπτει τόσο από όσα κάνει κανείς, όσο από όσα δεν επιτρέπει στον εαυτό του: θυμό, απόσταση, ακόμη και λίγη υγιή εγωιστική στάση. Όταν η ευγένεια παύει να είναι επιλογή και γίνεται υποχρέωση, μετατρέπεται σε φυλακή.

Πώς να προστατεύσετε τη συναισθηματική σας ενέργεια

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρώτο βήμα είναι η επίγνωση. Να διακρίνει κανείς πότε η ευγένεια πηγάζει από πραγματική διάθεση και πότε λειτουργεί αυτόματα. Ένα απλό εργαλείο είναι η παύση: πριν από κάθε «ναι», τρία δευτερόλεπτα σκέψης και η ερώτηση «το θέλω πραγματικά;».

Χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί και μια «χαρτογράφηση των ναι»: για μία εβδομάδα, καταγραφή των αιτημάτων που αποδέχεται κανείς και του πώς νιώθει μετά. Συχνά αποκαλύπτεται ότι συγκεκριμένα πρόσωπα ή καταστάσεις εξαντλούν δυσανάλογα.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι η πεποίθηση ότι τα όρια ισοδυναμούν με αγένεια. Στην πραγματικότητα, το «δεν μπορώ σήμερα» δεν ακυρώνει όσα έχουν προσφερθεί στο παρελθόν. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί ως «εξυπηρέτηση πελατών» σε 24ωρη βάση.

Όταν το σώμα αρχίζει να μιλά

Πολλοί περιμένουν να καταρρεύσουν για να αλλάξουν. Για μήνες ή χρόνια αγνοούν τα σημάδια, μέχρι που εμφανίζονται αϋπνία, πονοκέφαλοι, ευερεθιστότητα, απάθεια. Τότε η κόπωση δεν είναι πια μόνο ψυχική, αλλά και σωματική, και η αποκατάσταση γίνεται πιο δύσκολη.

Όπως συνοψίζουν πολλοί θεραπευτές: «Η αυθεντική ευγένεια γεννιέται από μια καρδιά που έχει χώρο, όχι από μια καρδιά που θυσιάζεται σιωπηλά».

Προς μια πιο ισορροπημένη ευγένεια

Η πραγματική ισορροπία δεν βρίσκεται στα άκρα, ούτε στη διαρκή διαθεσιμότητα, ούτε στη συναισθηματική απομόνωση. Βρίσκεται σε μια επιλεκτική και ειλικρινή ευγένεια, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Μια στάση που προστατεύει χωρίς να σκληραίνει.

Ίσως η αλλαγή ξεκινά από κάτι απλό: να αρχίσει κανείς να προστατεύει τον εαυτό του, ένα «όχι» τη φορά, ένα όριο τη φορά. Μέχρι η ευγένεια να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει: ως ελεύθερη επιλογή και όχι ως υποχρέωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καταλαβαίνω αν απλώς είμαι ευγενικός ή αν υπερβάλλω;

Από το πώς νιώθετε μετά το «ναι». Αν επικρατούν κόπωση, εκνευρισμός ή αίσθηση εκμετάλλευσης, πιθανότατα έχετε ξεπεράσει τα όριά σας.

Η διαρκής διαθεσιμότητα επηρεάζει την ψυχική υγεία;

Ναι. Μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, burnout, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έντονη συναισθηματική εξάντληση.

Πώς μπορώ να λέω όχι χωρίς να φαίνομαι εγωιστής;

Ξεκινήστε από μικρά πράγματα και χρησιμοποιήστε σαφείς αλλά ήπιες διατυπώσεις, όπως «αυτή την περίοδο δεν έχω την ενέργεια να το αναλάβω».

Θα θυμώσουν οι άλλοι αν αλλάξω στάση;

Ορισμένοι ναι, κυρίως όσοι είχαν συνηθίσει στη διαρκή σας διαθεσιμότητα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάνετε λάθος.

Χρειάζεται απαραίτητα ψυχοθεραπεία για να αλλάξει αυτό το μοτίβο;

Η θεραπεία βοηθά, αλλά ακόμη και μικρές καθημερινές αλλαγές, περισσότερη επίγνωση και σαφή όρια μπορούν να φέρουν ουσιαστική διαφορά.