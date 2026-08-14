Σε μέρα με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς έβαλε ψησταριά δίπλα σε δάσος -Τέσσερις συλλήψεις σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο - iefimerida.gr

Με τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς στο «5», ένας άνδρας στον Κάλαμο επέλεξε να κάνει χρήση ψησταριάς δίπλα σε δάσος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκαν για περιστατικά σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο. Οι έρευνες οδήγησαν τις τελευταίες ώρες στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Στη Μυτιλήνη, δύο ημεδαποί συνελήφθησαν για εκτέλεση θερμών εργασιών με χορτοκοπτικό σε γεωργική έκταση. Οι εργασίες έγιναν σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 5, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 3.750 ευρώ.

Στην Πάτρα, ένας 53χρονος συνελήφθη καθώς άναψε φωτιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα σε αγροτεμάχιο. Παρόμοια, στον Κάλαμο, ένας 31χρονος συνελήφθη επειδή χρησιμοποίησε ψησταριά κοντά σε δασική έκταση με τον κίνδυνο στο «5».

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειονότητα (89,86%) να αφορά αμέλεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, οι 46 αντιμετωπίστηκαν αμέσως, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη επτά πυρκαγιές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψησταριά κοντά σε δάσος, εργασίες σε ελαιόδενδρα

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για περιστατικά που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη Μυτιλήνη, χθες, δύο ημεδαποί, ηλικίας 28 και 44 ετών, συνελήφθησαν από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου για εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος με αλυσίδα, περί ώρα 20:00, εντός γεωργικής έκτασης με ελαιόδενδρα επί της Ε.Ο. Λουτρόπολης Θερμής - Πηγής, στην Τ.Κ. Πηγής του Δήμου Μυτιλήνης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργασίες πραγματοποιούνταν σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5 - Κατάσταση Συναγερμού - Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Έβαλε φωτιά σε χόρτα και άχυρα

Στην Πάτρα, επίσης χθες, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας ημεδαπός ηλικίας 53 ετών, ο οποίος κατά τις 21:30 προχώρησε σε άναμμα και διατήρηση φωτιάς σε σωρό με ξηρά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα, εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του, στην περιοχή της Ανθούπολης του Δήμου Πατρέων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στον Κάλαμο, σήμερα, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής ημεδαπός, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος κατά τις 14:40, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, έκανε χρήση ψησταριάς πλησίον δασικής έκτασης, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 5 - Κατάσταση Συναγερμού - Ακραίος Κίνδυνος Πυρκαγιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

296 συλλήψεις με αυτόφωρη διαδικασία

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, από 1 Ιανουαρίου έως και 14 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.127.843,21 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 266 (89,86%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,14%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας αμέσως στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

