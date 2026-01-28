Σάλος στο Μαυροβούνιο: Παραιτήθηκε αξιωματούχος μετά τη διαρροή sex tape που τη δείχνει με παντρεμένο σύμβουλο του προέδρου - iefimerida.gr

Σάλος έχει προκληθεί στο Μαυροβούνιο μετά τη διαρροή ενός sex tape που φέρεται να δείχνει τη γενική διευθύντρια για την Προώθηση και Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιριάνα Παΐκοβιτς, και παντρεμένο σύμβουλο του προέδρου της χώρας.



Πρόκειται για τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Ντέγιαν Βούκσιτς, ο οποίος εβδομάδες νωρίτερα είχε παραιτηθεί από τη θέση του. Το ίδιο, άλλωστε, έπραξε και η Παΐκοβιτς, η οποία άφησε τη θέση της την Παρασκευή μετά την κυκλοφορία του βίντεο.

Κατά την αποχώρησή τους, αμφότεροι επικαλέστηκαν «προσωπικούς λόγους» και αντάλλαξαν κατηγορίες στο πλαίσιο ενός σκανδάλου που συνεχώς «φουσκώνει».



Η Παΐκοβιτς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει καταγγείλει τρεις φορές τον Βούκσιτς, υποστηρίζοντας ότι εκείνος διέρρευσε το sex tape. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε ότι εμφανίζεται σε αυτό: «Απορρίπτω όλες τις ανακριβείς, ελλιπείς και μεροληπτικές κατηγορίες με τις οποίες, χωρίς αποδείξεις, μου αποδίδεται ευθύνη για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της Μ.Π. και τη διανομή των αμφισβητούμενων ηχογραφήσεων. Είδα αυτό το περιεχόμενο για πρώτη φορά μόνο όταν άρχισε να κυκλοφορεί παράνομα στα κοινωνικά δίκτυα».



Μαυροβούνιο: Οι κατηγορίες του Βούκσιτς -Υποστηρίζει ότι δεχόταν απειλές

Ο Βούκσιτς κατηγόρησε την Παΐκοβιτς ότι αφαίρεσε παράνομα το κινητό του τηλέφωνο τον Οκτώβριο του 2024, προσθέτοντας ότι «στη συνέχεια το χρησιμοποίησε καταχρηστικά», γεγονός που παραβίασε κατάφωρα την ιδιωτική του ζωή. Ο ίδιος είχε προχωρήσει σε καταγγελία νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Ο πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας ισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε μία ηχογράφηση στην οποία φέρεται να την απειλεί. Σε ηχογράφηση φέρεται να λέει ότι «όλο το Μαυροβούνιο θα δει» ενοχοποιητικό υλικό για την Παΐκοβιτς.



Ο Βούκσιτς υποστηρίζει ότι από πέρυσι τον Μάρτιο άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα από άγνωστο αριθμό, που έλεγε ότι θα διαρρεύσει την ηχογράφηση αν δεν παραιτηθεί από υποψήφιος δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο.



«Πιστεύω ότι η Μ.Π, με αυτόν τον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, μόνη της ή μέσω προσώπων στα οποία επέτρεψε τη χρήση του περιεχομένου του τηλεφώνου της, προσπάθησε να ασκήσει παράνομη επιρροή στη διαδικασία εκλογής δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, υπέβαλα καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα κατά της Μ.Π. για απόπειρα εκβιασμού, κλοπή και κατάχρηση του τηλεφώνου, για τα οποία ανακρίθηκε».

Ο Βούκσιτς κατηγόρησε επίσης την Παΐκοβιτς ότι επικοινώνησε μαζί του και προσπάθησε να τον εκβιάσει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά της για μια σημαντική προαγωγή. Όπως ανέφερε, του είπε ότι έπρεπε να κάνει κάτι για εκείνη, για να εξιλεωθεί.