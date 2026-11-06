Η απάντηση της Ματούλας Ζαμάνη στους haters και τα σχόλια για την εμφάνισή της – Τα «λιώνει» με μυγοσκοτώστρα - iefimerida.gr

Με έναν χιουμοριστικό αλλά καυστικό τρόπο, η Ματούλα Ζαμάνη απάντησε στα πικρόχολα και προσβλητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media για την εμφάνισή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο «λιώνει» τα αρνητικά και κακόβουλα σχόλια που έχουν γραφτεί όπως «νόμιζα ότι το στιλ του άπλυτου ήταν φυσικό της», «Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα!», «Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της απλά να ντυθεί κόσμια».

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Στο βίντεο, η Ματούλα Ζαμάνη εμφανίζεται καθισμένη σε ένα πέτρινο τραπέζι στη φύση, κρατώντας μια μυγοσκοτώστρα με την οποία «εξοντώνει» και σβήνει συμβολικά από την οθόνη τα κακόβουλα σχόλια των χρηστών.

Παράλληλα, η κάνει γκριμάτσες, βγάζει τη γλώσσα της και στο τέλος καλύπτει τα μάτια της με τη μυγοσκοτώστρα.

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Η ευφάνταστη απάντησή της συνοδεύεται από το τραγούδι «Are you sure that you want to delete your progress», κερδίζοντας τις εντυπώσεις για τον αποστομωτικό και ψύχραιμο τρόπο που επέλεξε να αντιμετωπίσει το cyberbullying.

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«Αποθέωση» στα social για την απάντησή της

Οι αντιδράσεις των χρηστών στο διαδίκτυο κάτω από το βίντεο της Ματούλας Ζαμάνη ήταν συντριπτικά υποστηρικτικές, με το κοινό να αποθεώνει την ψύχραιμη, χιουμοριστική και γεμάτη αυτοσαρκασμό στάση της.

Εκατοντάδες χρήστες τη χαρακτήρισαν «είδωλο» και «θεά», τονίζοντας ότι έδωσε την καλύτερη δυνατή απάντηση (ένα «ένα επικό άδειασμα») στους επικριτές της, χωρίς να πέσει στο επίπεδό τους.



Πολλοί εξέφρασαν την αγάπη τους για την αυθεντικότητά της, το ταλέντο της και τη θετική ενέργεια που εκπέμπει, προτρέποντάς τη να μην δίνει καμία σημασία στα κακόβουλα σχόλια ενώ δέχθηκε την διαδικτυακή υποστήριξη και από πολλους συναδέλφους της.

Αρκετοί καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα έσπευσαν να αφήσουν καρδιές, γέλια και μηνύματα στήριξης, επικροτώντας τον ευφυή τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε τη μπλε μυγοσκοτώστρα για να «εξαφανίσει» την τοξικότητα.