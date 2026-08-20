Ποια ήταν η Ματίλντ Φαβιέ, προσωπικότητα του Dior και της μόδας, που σκοτώθηκε σε τροχαίο -Στην Πάτμο για διακοπές λίγες μέρες πριν πεθάνει - iefimerida.gr

Σοκαρισμένος παραμένει ο κόσμος της μόδας από τον θάνατο της Ματίλντ Φαβιέ - διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior - σε τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό της, η Ματίλντ Φαβιέ βρισκόταν για διακοπές σε ελληνικό νησί, πιθανότατα την Πάτμο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram. Η τελευταία της ανάρτηση έγινε από τη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ως διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior Couture για πάνω από μία δεκαετία, συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια εικόνα του οίκου, έχοντας συνεργαστεί με πλήθος διασημοτήτων, πολιτικών και μελών βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο.

Το 2024 παρουσίασε το βιβλίο «Η Ματίλντ στο Παρίσι». Είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο, ιδρύοντας την οργάνωση «Esthétique & Cancer» για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών μέσω της ομορφιάς.

Η πρόεδρος της Christian Dior Couture, Ντελφίν Αρνό, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια μιας «απίστευτης επαγγελματία» και «πιστής φίλης», με τον οίκο να χάνει έναν εξαιρετικό άνθρωπο με μεταδοτική αισιοδοξία.

Η 57χρονη Φαβιέ (Mathilde Favier) έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύντροφό της, σημαντικό παραγωγό του γαλλικού κινηματογράφου, Νικολά Αλτμάγιερ (Nicolas Altmayer), όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με φορτηγό στο Ντε-Σεβρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

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Στην Ελλάδα οι τελευταίες της διακοπές

Λίγες μέρες πριν το μοιραίο δυστύχημα, στις αρχές Αυγούστου, η Φαβιέ είχε επισκεφτεί την Πάτμο – για ολιγοήμερες διακοπές, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

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Η Ματίλντ Φαβιέ στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

Στις 4 Αυγούστου ανέβασε και πάλι φωτογραφία που ποζάρει με τη μητέρα της μέσα στην κουζίνα του σπιτιού που έμεναν στο νησί.

Η Ματίλντ Φαβιέ με τη μητέρα της στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο - Mathilde Favier Ιnstagram

Η τελευταία της ανάρτηση ήταν πριν 3 ημέρες, με στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην νοτιοδυτική Γαλλία και λεζάντα: «Κεφάλαιο δύο:🌞🌅🎣👒🌻♥️🕶️🐚⚓️⛵️🏇👣👵⛱️🌙📓🏡»

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«Μια εξαιρετική γυναίκα»: Ποια ήταν η Ματίλντ Φαβιέ

Η πάντα γαμογελαστή Φαβιέ ήταν εξέχουσα φυσιογνωμία της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας, πολύ γνωστή στους κομψούς κύκλους του Παρισιού αλλά κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ και απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας.

Γεννήθηκε στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού και μυήθηκε στον κόσμο της μόδας από τον θείο της Ζιλ Ντιφούρ, στενό φίλο του Καρλ Λάγκερφελντ.

Όπως αναφέρει το Vanity Fair, η Φαβιέρ ξεκίνησε την καριέρα της στο περιοδικό Glamour πριν ενταχθεί στον οίκο Dior και στη συνέχεια στον οίκο Prada, για περίπου 11 χρόνια

Αργότερα επέστρεψε στον Dior.

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Μathilde Favier Ιnstagram

Για περισσότερο από μία δεκαετία η Φαβιέρ, ως διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior Couture, συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια εικόνα και τη φήμη του οίκου: Είχε γνωρίσει και ντύσει σχεδόν όλες τις χολιγουντιανές σταρ, γαλαζοαίματες, πολιτικούς και παγκόσμιες προσωπικότητες.

Το 2024 είχε παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της ζωής της μέσα από το βιβλίο «Η Ματίλντ στο Παρίσι» (Mathilde à Paris), στο οποίο αποκάλυπτε το δικό της, πιο προσωπικό Παρίσι - τα αγαπημένα της σημεία, τις συνήθειες και τους ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για τη δική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού και είχε ιδρύσει την οργάνωση «Esthétique & Cancer», με στόχο την υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, μέσα από τη φροντίδα και την ομορφιά.



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Η Ντελφίν Αρνό - πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Christian Dior Couture - εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της ίδιας και όλου του ομίλου LVMH για την απώλεια της Ματίλντ Φαβιέ, ενός «εξαιρετικού ανθρώπου», με μεταδοτική χαρά και αισιοδοξία, επαγγελματισμό και συνέπεια.

«Με την απώλεια της Ματίλντ, ο Dior χάνει μια απίστευτη επαγγελματία και εγώ μια πιστή φίλη», δήλωσε συντετριμμένη η Αρνό.

Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Dior, Τζόναθαν Άντερσον (Jonathan Anderson) χαρακτήρισε τη Φαβιέρ ως «την ενσάρκωση της κομψότητας και το πνεύμα της υψηλής ραπτικής».

H Φαβιέ είχε αποκτήσει δύο ενήλικα παιδιά, την Ελοΐζ και τον Κάρλο Αγκοστινέλι, με τον πρώην σύζυγό της, τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων Ρόμπερτ Αγκοστινέλι.