Μάθιου ΜακΚόναχι: Ρομαντική κομεντί του 2003 εξακολουθεί να του αποφέρει τα περισσότερα χρήματα - iefimerida.gr

Μπορεί ο Μάθιου ΜακΚόναχι να έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες ωστόσο μία ρομαντική κομεντί του 2003 είναι εκείνη που του αποφέρει τα περισσότερα χρήματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε πως η ρομαντική κομεντί «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» παραμένει η πιο κερδοφόρα ταινία της καριέρας του από πλευράς δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντάς την ταυτόχρονα ως την αγαπημένη του στο είδος.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι, την εποχή της καλωδιακής τηλεόρασης, εισέπραττε μια μεγάλη επιταγή κάθε Μάρτιο λόγω της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, θεωρώντας την ταινία ένα διαχρονικό ορόσημο για το είδος της.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην αρθρογράφο Άντι (Κέιτ Χάντσον) που προσπαθεί να κάνει τον διαφημιστή Μπεν (ΜακΚόναχι) να την εγκαταλείψει σε δέκα ημέρες, ενώ εκείνος έχει στοιχηματίσει ότι μπορεί να την κάνει να τον ερωτευτεί.

Η επιτυχία της ταινίας τον καθιέρωσε ως βασικό πρωταγωνιστή στις ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του 2000, πριν η καριέρα του στραφεί σε δραματικούς ρόλους που κορυφώθηκαν με το Όσκαρ για το «Dallas Buyers Club».

Η ταινία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποφέρει τα πιο πολλά κέρδη από κάθε άλλη παραγωγή, όπως αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

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«Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει», είπε στο podcast «Happy Sad Confused» ο ΜακΚόναχι για την ρομαντική κομεντί στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κέιτ Χάντσον.

Μάθιου ΜακΚόναχι: «Πολλοί άνθρωποι αγαπούν αυτή την ταινία»

Μάλιστα ο διάσημος ηθοποιός χαρακτήρισε την ταινία «πιθανότατα την αγαπημένη μου ρομαντική κομεντί από όσες έχω κάνει και πολλοί άνθρωποι αγαπούν αυτή την ταινία».

«Και εξακολουθεί να μου αποφέρει τα περισσότερα χρήματα από δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ταινία έχω κάνει. Με διαφορά. Και μάλιστα μεγάλη», πρόσθεσε.

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Ο σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε επίσης ποιος μήνας του χρόνου ήταν εκείνος κατά τον οποίο εισέπραττε τα περισσότερα χρήματα από την ταινία. «Όταν υπήρχαν κυρίως τα DVD και η καλωδιακή τηλεόραση, κάθε Μάρτιο έπαιρνα μια μεγάλη επιταγή, χάρη στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».

Ο ΜακΚόναχι συνέχισε λέγοντας πως: «Αλλά, εννοώ, κοιτάξτε: για μένα, όσον αφορά αυτό το είδος, ας πούμε ότι το έκανα δικό μου. Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι πραγματικά μία από τις ταινίες-ορόσημα της ρομαντικής κομεντί που αντέχουν στον χρόνο».

Το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες»

Σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πίτρι, το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» ακολουθεί την Άντι Άντερσον, την οποία υποδύεται η Χάντσον, αρθρογράφο σε γυναικείο περιοδικό που προσπαθεί να κάνει τον νέο της σύντροφο, τον διαφημιστή Μπεν Μπάρι, τον οποίο υποδύεται ο Μακόναχι, να την εγκαταλείψει μέσα σε δέκα ημέρες, στο πλαίσιο ενός άρθρου που γράφει. Ο Μπεν, από την πλευρά του, έχει βάλει κρυφά στοίχημα με τους συναδέλφους του ότι μπορεί να κάνει την Άντι να τον ερωτευτεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Κέιτ Χάντσον και Μάθιου ΜακΚόναχι / Φωτογραφία: ΑΡ

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Η ταινία καθιέρωσε τον ΜακΚόναχι, ο οποίος είχε ήδη πρωταγωνιστήσει το 2001 στο «The Wedding Planner», ως έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των ρομαντικών κομεντί της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Failure to Launch», «Ghosts of Girlfriends Past» και «Fool’s Gold», με την τελευταία να τον φέρνει ξανά μαζί με την 47χρονη σήμερα Κέιτ Χάντσον.

Αργότερα, η καριέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι στράφηκε σε πιο δραματικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων και η βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του στην ταινία «Dallas Buyers Club» του 2013.

