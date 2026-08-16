Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η κάνναβη: «Κάθισα στο γ@@@@@@@ αυτοκίνητο ακούγοντας το “That’s the Way Love Goes” 24 φορές» - iefimerida.gr

Ένα περίεργο τσιγάρο και ένα τραγούδι της Τζάνετ Τζάκσον ήταν ο συνδυασμός που έκανε τον Μάθιου ΜακΚόναχι να σταματήσει να καπνίζει κάνναβη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός περιέγραψε τη διαφορά στην ποιότητα της κάνναβης, τονίζοντας πως παλαιότερα ήταν πιο ήπια, ενώ αργότερα εμφανίστηκε μια πολύ πιο ισχυρή εκδοχή που προκαλούσε έντονες, ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στους χρήστες.

Το περιστατικό που τον οδήγησε να σταματήσει την κάνναβη συνέβη στα γενέθλιά του. Πριν κατευθυνθεί στο πάρτι του, ένας φίλος του προσέφερε ένα τσιγάρο με πολύ ισχυρότερη κάνναβη από ό,τι είχε συνηθίσει.

Ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, η επίδραση της κάνναβης ήταν τόσο έντονη που άκουγε το τραγούδι «That’s the Way Love Goes» της Τζάνετ Τζάκσον για 24 συνεχόμενες φορές, παραμένοντας ακινητοποιημένος.

Όταν τελικά συνήλθε και βγήκε από το αυτοκίνητο, το πάρτι του είχε τελειώσει. Παρά την αρνητική εμπειρία ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να αγαπά το συγκεκριμένο τραγούδι.

Όπως αποκάλυψε ο διάσημος ηθοποιός σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone», το «That’s the Way Love Goes» έχει μια ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς το έχει συνδέσει με μία ιδιαίτερη εμπειρία που έζησε πριν από μερικά χρόνια.

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«Τι ωραία, χαλαρή, γκρουβάτη μελωδία. Είναι επίσης ο λόγος που σταμάτησα να καπνίζω χόρτο» είπε. Ο ΜακΚόναχι εξήγησε, ότι το περιστατικό συνέβη «περίπου την εποχή που το χόρτο άρχισε να γίνεται πιο διαδεδομένο», με αποτέλεσμα, όπως περιέγραψε, να είναι πολύ πιο δυνατό από αυτό που γνώριζε μέχρι τότε.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, το χόρτο παλιά και το χόρτο μετά

Περιγράφοντας τη διαφορά που είχε παρατηρήσει, σημείωσε: «Πολλοί από εσάς δεν θυμάστε, αλλά το χόρτο παλιά ήταν: μπορούσες να στρίψεις ένα τσιγάρο, να καπνίσεις, να το δώσεις γύρω-γύρω, όλοι γελούσαν, πεινούσαν και ίσως έφευγε κάποιος για να αγκαλιαστεί για λίγη ώρα. Μετά άρχισε να εμφανίζεται κάτι άλλο, το οποίο με μία τζούρα, οι παράλληλες ιστορίες μπορούσαν να γίνουν ανεξέλεγκτες και οι άνθρωποι να καταρρεύσουν».

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Ο ΜακΚόναχι θυμήθηκε πως το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη τη βραδιά των γενεθλίων του, όταν κατευθυνόταν με το αυτοκίνητο προς το πάρτι που είχε οργανώσει. Όπως δήλωσε, πριν φύγει ένας φίλος του, του έδωσε ένα τσιγάρο με κάνναβη, λέγοντάς του: «Εδώ, φίλε. Πάρε λίγο από αυτό, είναι σούπερ διασκεδαστικό». Ο ΜακΚόναχι πρόσθεσε ότι κάπνισε μέσα στο αυτοκίνητο και κατάλαβε αμέσως ότι «δεν ήταν σαν την κάνναβη που είχα καπνίσει πριν».

Ακούστε το «That’s the Way Love Goes»



«Λατρεύω το τραγούδι, δεν λάτρεψα το χόρτο»

Στη συνέχεια, περιέγραψε την επίδραση που είχε και την αλλόκοτη εμπειρία που έζησε: «Άκουσα το “That’s the Way Love Goes” της Τζάνετ Τζάκσον 24 φορές στη σειρά». Ο ίδιος εξήγησε ότι, όταν τελικά βγήκε από το αυτοκίνητο για να μπει στο πάρτι, είχε ήδη τελειώσει και όλοι οι καλεσμένοι είχαν φύγει.

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Φέρνοντας στη μνήμη του το περίεργο περιστατικό, ανέφερε: «Κάθισα στο γ@@@@@@@ αυτοκίνητο ακούγοντας το “That’s the Way Love Goes” 24 φορές, επειδή τότε πίστευα ότι αυτό ήταν πιο σημαντικό από το να πάω στο πάρτι γενεθλίων μου. Λατρεύω το τραγούδι, δεν λάτρεψα το χόρτο». Παρά την αρνητική σύνδεση που απέκτησε με την κάνναβη, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να αγαπά το τραγούδι: «Ακόμα μου αρέσει η μελωδία, όμως».