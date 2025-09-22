 Η Μάρω Κοντού έκανε ωτοστόπ σε δύο νεαρές για να τη μεταφέρουν, λόγω απεργίας των ταξί -Η τρομερή ανάρτηση - iefimerida.gr
Η Μάρω Κοντού έκανε ωτοστόπ σε δύο νεαρές για να τη μεταφέρουν, λόγω απεργίας των ταξί -Η τρομερή ανάρτηση

H Mάρω Κοντού με τις δύο νεαρές γυναίκες που την μετέφεραν
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια απίθανη ιστορία, με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, ήρθε στο «φως» μέσα από την ανάρτηση μιας γυναίκας στο Facebook.

Η γυναίκα δημοσίευσε μια φωτογραφία της όπου ποζάρει χαμογελαστή στο αυτοκίνητό της, έχοντας στο πλευρό της μια φίλη της, ενώ στο πίσω κάθισμα καθόταν η γνωστή ηθοποιός.

Όπως εξήγησε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ίδια και η φίλη της είδαν τη Μάρω Κοντού να στέκεται στον δρόμο, και αρχικά σταμάτησαν προκειμένου να τη χαιρετήσουν.

Ωστόσο, η ηθοποιός, ρώτησε τις δύο άγνωστές της γυναίκες αν μπορούσαν να τη μεταφέρουν σε κάποιον κοντινό προορισμό, καθώς, λόγω της απεργίας, δεν κυκλοφορούσαν ταξί.

Οι δύο γυναίκες αποδέχτηκαν με χαρά την πρόταση της Μάρως Κοντού, με τη μία εξ αυτών να περιγράφει όσα συνέβησαν στη σχετική ανάρτησή της.

Οι δύο γυναίκες πόζαραν χαμογελαστές παρέα με τη Μάρω Κοντού
«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί και εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτή που στο ζητάει είναι η κ. Κοντού! Που, όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος, το σινεμά μάς τραβάει όπου κι αν είμαστε», έγραψε η γυναίκα στην ανάρτησή της δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο, όπου οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό.

