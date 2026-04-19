Μάρω Κοντού: «Η γιαγιά μου είπε ότι ήμουν ένα που@@@κι και γύρισε την πλάτη της» -Τι αποκάλυψε η ηθοποιός για τη ζωή της - iefimerida.gr

Για την αντίδραση της οικογένειάς της όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέατρο μίλησε μεταξύ άλλων η Μάρω Κοντού, στην εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη στο Mega.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» για τις πρώτες της καλλιτεχνικές αναζητήσεις και την αντίδραση της οικογένειάς της όταν ανακοίνωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο. Η 91χρονη Μάρω Κοντού, περιέγραψε πως η σχέση της με την τέχνη ξεκίνησε από τα 14 της χρόνια, όταν η μητέρα της την έστειλε σε σχολή χορού για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση.

«Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν 14 ετών, σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι… Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό», είπε η ηθοποιός.



Αργότερα, όταν της προσφέρθηκε υποτροφία για το εξωτερικό από τη σχολή χορού στην οποία φοιτούσε, η μητέρα της αντέδρασε: «Ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις, όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου», της είπε..

Η Μάρω Κοντού αποκάλυψε ότι τελικά βρέθηκε στο Εθνικό Θέατρο, όταν ο Ροντήρης ζητούσε κοπέλες για τον χορό: «Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν και 'γώ μέσα».

Μάρω Κοντού: Η σκληρή αντίδραση της γιαγιάς

Η ηθοποιός μίλησε και για τη γιαγιά της, η οποία είχε τη μεγαλύτερη αντίρρηση για την καλλιτεχνική της πορεία.

«Είπε ότι είμαι ένα πουτ…κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτό εγώ το ’φερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια», εξήγησε.

Όπως είπε, αυτή η φράση την έκανε για χρόνια να προσπαθεί να είναι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάει, να μην χαιρετάει, να είναι απόλυτη, για να μην ακούσει ξανά κάτι αντίστοιχο.

Η Μάρω Κοντού για την προσωπική της ζωή

Αποκαλυπτική ήταν και για την προσωπική της ζωή. Όπως εξομολογήθηκε, στα 67 της χρόνια, βίωσε τον τελευταίο της έρωτα.

Μιλώντας ανοιχτά για τα συναισθήματά της, παραδέχτηκε πως δεν νιώθει την ανάγκη να ερωτευτεί ξανά, αφού έχει ήδη ζήσει έντονα όλες τις πλευρές του έρωτα.

«Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, με έχουν κυνηγήσει, έχω κυνηγήσει. Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς δύο, άντε τρεις, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό».

Όπως εξηγεί, κάθε ηλικία δίνει στον έρωτα διαφορετικό «χρώμα». «Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δύο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει».

Μάρω Κοντού: Ποια σταρ του σινεμά έθεσε βέτο στη Φίνος Φιλμ

Στη συζήτηση με τη Νίκη Λυμπεράκη, η Μάρω Κοντού αναφέρθηκε και σε ένα παρασκήνιο που έμαθε χρόνια αργότερα και το οποίο ενδέχεται να επηρέασε την πορεία της στον κινηματογράφο.

Μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη», η ηθοποιός δεν δέχτηκε ξανά πρόταση συνεργασίας από τη Φίνος Φιλμ. Όπως αποκάλυψε, πληροφορήθηκε αργότερα ότι μία από τις μεγάλες ξανθές πρωταγωνίστριες της εποχής -η Αλίκη Βουγιουκλάκη ή η Ζωή Λάσκαρη-— φέρεται να είχε θέσει βέτο: «ή αυτή ή εγώ».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν θέλησε ποτέ να επιβεβαιώσει αν αυτό ήταν αληθινό, ούτε να μάθει ποια από τις δύο ενδεχομένως εμπλεκόταν.

