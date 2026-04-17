Μάριος Καπότσης για Λευτέρη Πανταζή: «Δεν είχα δοσοληψίες - Δεν έχω κάποια ανάγκη. Μπλέχτηκε λίγο εκεί το πράγμα» - iefimerida.gr

Για τη σχέση του με τον Λευτέρη Πανταζή μίλησε ο Μάριος Καπότσης, πριν και μετά το διαζύγιό του με την Κόνι Μεταξά, καθώς και για τις παρεξηγήσεις που έγιναν.

Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας αναφέρθηκε στην πρόθεσή του για τη διατήρηση καλών σχέσεων μετά τον χωρισμό τους, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να διακόψει πλήρως επαφές, με την οικογένεια επειδή οι δυο τους δεν κατάφεραν να παραμείνουν μαζί.

Μάριος Καπότσης: «Υπήρχε και υπάρχει μια σχέση αγάπης»



Όπως είπε ο Μάριος Καπότσης συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η επαφή τους δεν σχετιζόταν σε καμία περίπτωση με οικονομικές συναλλαγές, ξεκαθαρίζοντας ότι κράτησαν μία ανθρώπινη επικοινωνία μετά τον χωρισμό: «Υπήρχε και υπάρχει μια σχέση αγάπης, η οποία δεν είχε δοσοληψίες με τον Λευτέρη. Όταν παντρεύεσαι γίνεσαι οικογένεια. Μία βοήθεια μπορεί να είναι και μία κουβέντα. Δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Έχω και οικογένεια και τα πάντα, δεν έχω κάποια ανάγκη. Μπλέχτηκε λίγο εκεί το πράγμα και δεν ήταν ωραίο για κανέναν».

Σε άλλο σημείο ο αθλητής δήλωσε πως το τέλος της σχέσης τους ήρθε σε καλό κλίμα, το οποίο ο ίδιος επέλεξε να διατηρήσει και μετά το διαζύγιο: «Όταν υπάρχει μία πραγματική σχέση δεν πατάς έναν διακόπτη. Δεν θα υπάρχει το καθημερινό που υπήρχε, αλλά αυτό δεν είναι το νορμάλ; Το παράλογο θα ήταν επειδή εγώ με την Κωνσταντίνα δεν προχωρήσαμε, να κάνουμε στρατόπεδα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δεν έγινε κάτι κακό. Δεν πρόσβαλε ο ένας τον άλλον».

Μάριος Καπότσης και Κόνι Μεταξά σε παλαιότερες στιγμές στο κέντρο όπου εμφανίζονταν ο Λευτέρης Πανταζής

Λευτέρης Πανταζής: «Έχουμε και κάποιες δουλειές μαζί»

Σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Λευτέρης Πανταζής στην εκπομπή «Πρωινό», είχε εξηγήσει πως δεν θα διέκοπτε τις επαφές με τον πρώην γαμπρό του, επειδή χώρισε με την κόρη του, τονίζοντας πως εκτός των άλλων είναι φίλος του: «Θα πω ότι η Κόνι είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει. Εγώ κάνω χρόνια παρέα με σένα, επειδή δεν θέλει η κόρη μου ξαφνικά εσένα για κάποιο λόγο, εγώ πρέπει να κόψω τους δεσμούς μου μαζί σου; Πώς θα το δικαιολογήσω; Πόσω μάλλον αν έχουμε και κάποιες δουλειές μαζί. Κάνω διάφορα πράγματα στη ζωή μου γενικά και σαν επιχειρηματίας. Με έναν άνθρωπο που ζούσαμε στο ίδιο σπίτι 6 χρόνια, έχουμε δεθεί και σαν φίλοι πάνω από όλα. Ξαφνικά εσύ θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Εγώ μαζί σου είμαι, το παιδί μου είσαι, θέλω να είσαι καλά με την υγεία σου πάνω από όλα και να έχεις τύχη και εγώ μαζί σου θα είμαι. Δεν μπορείς όμως να μου απαγορεύσεις να κάνω παρέα με τους φίλους και συνεργάτες μου επειδή έτσι θέλεις. Δεν είναι σωστό νομίζω».

