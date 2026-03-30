Άγνωστες ιστορίες για τη Μαρινέλλα: Το ταξίδι στο Ιράν και το αεροπλάνο που γύρισε πίσω από τη Ρώμη για ένα δαχτυλίδι - iefimerida.gr

Άγνωστες ιστορίες από τη διεθνή πορεία της Μαρινέλλας αποκάλυψε η προσωπική της φωτογράφος, Αλίντα Μαυρογένη, η οποία την ακολουθούσε σε κάθε της βήμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» περιέγραψε το κάλεσμα του Σάχη της Περσίας μέσω του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου, προκειμένου να τραγουδήσει σε μια πολύ μεγάλη επέτειο στο Ιράν: «Ο Σάχης είχε αδυναμία στον Κωνσταντίνο, γιόρταζε τα 2.500 χρόνια της αυτοκρατορίας της Περσίας. Τον ρώτησε τι θέλει για δώρο και εκείνος είπε “να μου φέρεις τη Μαρινέλλα”. Η Μαρινέλλα δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τα λεφτά. Ενδιαφερόταν να φτιάξουν τα πράγματα. Ήχος, φώτα, καμαρίνια… να υπάρχει επίπεδο. Είπε “δεν έρχομαι χωρίς την ορχήστρα μου και χωρίς τον φωτογράφο μου”. Πήγαμε σε ένα νησί που λεγόταν Κις. Δεν κατοικούσε κόσμος. Ήταν μόνο βασιλείς, βασίλισσες, πρίγκιπες, η Μαρινέλλα κι εγώ», είπε η Αλίνα Μαυρογένη.

Αλίνα Μαυρογένη: «Πήγαμε στον πιλότο και το αεροπλάνο γύρισε πίσω!»

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και ένα περιστατικό από ένα ταξίδι τους στην Ιταλία: «Η Μαρινέλλα κατέβηκε στη Ρώμη και ξέχασε στην τουαλέτα ένα δαχτυλίδι τεράστιας αξίας. Όταν το κατάλαβε, πήγαμε στον πιλότο και το αεροπλάνο γύρισε πίσω! Το είχε βρει μια καθαρίστρια και το είχε παραδώσει», αποκάλυψε η φωτογράφος.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έμειναν άναυδοι από την αποκάλυψή της, με την ίδια να σχολιάζει για το αεροσκάφος: «Τότε ξαναγύριζε! Τότε τα πράγματα ήταν αλλιώτικα και πολύ πιο ωραία απ’ ό,τι είναι τώρα».

