Η Μαρίνα Σταυράκη παραδέχτηκε τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία -Και εκείνος την αποθέωσε - iefimerida.gr

Η είδηση για τον νέο σύντροφο της Μαρίνας Σταυράκη, έναν Τούρκο επιχειρηματία, και τις κοινές διακοπές τους το Πάσχα στην Πάρο έγινε viral.

Σήμερα το πρωί, 17 Απριλίου, η ίδια η Μαρίνα Σταυράκη, κατά την επιστροφή του ζευγαριού από την Πάρο, επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Bulent Ozkan Tunca. Μιλώντας σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το πρωινό», η Μαρίνα Σταυράκη είπε: «Είμαι πολύ ωραία, χρόνια πολλά και γεια σας. Ό,τι γράφει η Μάγδα Τσέγκου είναι αλήθεια, μην με ταλαιπωρείτε. Γιατί να μην επιβεβαιώσω τη σχέση μου; Χρόνια πολλά, γεια σας. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, ήταν πολύ δύσκολη η πτήση».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Τούρκος επιχειρηματίας σχολίασε την αγαπημένη του: «Είναι όμορφη, πολύ ωραία. Τη βρίσκω πολύ όμορφη».

Ο νέος σύντροφος, μετά το διαζύγιο από τον Γιώργο Πατούλη

Υπενθυμίζεται ότι μέσα από τις αναρτήσεις της, η Μαρίνα Σταυράκη, μετά το διαζύγιο από τον Γιώργο Πατούλη, το 2021, φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή της και, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που δημοσιεύει δίπλα στον Bulent Ozkan Tunca, ο Τούρκος επιχειρηματίας της έχει κλέψει την καρδιά. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στη χώρα μας, και λατρεύει την Ελλάδα και τη διασκέδαση.

Η Μαρίνα Σταυράκη με τον Τούρκο επιχειρηματία και την παρέα τους στην Πάρο / Φωτογραφία: Instagram







Η γνωριμία τους φέρεται να έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, αν και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους είναι περιορισμένες.