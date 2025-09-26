 Η αγνώριστη Μαρίνα Σταυράκη με χρυσό φόρεμα πανοπλία στο Ηρώδειο [εικόνες] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Η αγνώριστη Μαρίνα Σταυράκη με χρυσό φόρεμα πανοπλία στο Ηρώδειο [εικόνες]

Η Μαρίνα Σταυράκη στο Ηρώδειο
Η Μαρίνα Σταυράκη στο Ηρώδειο/Φωτογραφία: Instagram/marina_patoulis
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Στο Ηρώδειο για την παράσταση «Ανδρομάχη» βρέθηκε η Μαρίνα Σταυράκη, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα επάνω της με μια ιδιαίτερη εμφάνιση.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram, η Μαρίνα Σταυράκη ποζάρει ανανεωμένη, με ένα χρυσό, εφαρμοστό φόρεμα με μεταλλικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε πανοπλία αλλά και print που θυμίζουν φτερά πουλιού. Το λουκ ολοκλήρωσε με χρυσά κοσμήματα και μία χρυσή τσάντα.

«Η φωνή της Ανδρομάχης διαπερνά το χρόνο, θυμίζοντας ότι η ψυχή μπορεί να νικήσει ακόμη και τη βία της ιστορίας!!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, με τους ακολούθους της να την αποθεώνουν για την εμφάνισή της.

Η Μαρίνα Σταυράκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μιχάλη Αεράκη
