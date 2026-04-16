Ερωτευμένη η Μαρίνα Σταυράκη -Ποιος είναι ο Τούρκος επιχειρηματίας σύντροφός της, οι περιπέτειές του από προηγούμενο γάμο - iefimerida.gr

Η Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται ότι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς εδώ και καιρό βρίσκεται στο πλευρό της νέος σύντροφος.

Μετά το διαζύγιο από τον Γιώργο Πατούλη, το 2021, η Μαρίνα Σταυράκη έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή της και, όπως μαρτυρούν οι αναρτήσεις της, ο Τούρκος επιχειρηματίας Bulent Ozkan Tunca της έχει κλέψει την καρδιά. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στη χώρα μας και λατρεύει την Ελλάδα και τη διασκέδαση. Λέγεται ότι συχνάζει στη Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα στην Astir Marina και έχει έντονη παρουσία στους επιχειρηματικούς κύκλους.

Μαρίνα Σταυράκη, Bulent Ozkan Tunca / Φωτογραφία: Instagram

Η γνωριμία της Μαρίνας Σταυράκη με τον Τούρκο επιχειρηματία λέγεται ότι έγινε μέσω κοινής παρέας και από την πρώτη στιγμή έδειξε μια ιδιαίτερη συμπάθεια ο ένας προς τον άλλον.

Η Μαρίνα Σταυράκη με τον Τούρκο επιχειρηματία και την παρέα τους στην Πάρο / Φωτογραφία: Instagram

Πάσχα στην Πάρο

Οι πρώτες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, όπως επιβεβαιώνουν και οι αναρτήσεις της Μαρίνας Σταυράκη στο Instagram, φαίνεται ότι έγιναν τις ημέρες του Πάσχα στην Πάρο. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό λογαριασμό της φαίνεται χαμογελαστή να στέκεται στο πλευρό του Bulent Ozkan Tunca μαζί με την υπόλοιπη παρέα τους.

Σε μία από τις φωτογραφίες τους, η Μαρίνα Σταυράκη έστειλε και τις ευχές της, μιλώντας για αγάπη και ευτυχία: «Παραδοσιακό Πάσχα στην Νάουσα της Πάρου, εκεί που οι στιγμές γεμίζουν φως και οι καρδιές αγάπη. Με ανθρώπους που κάνουν κάθε γέλιο πιο δυνατό και κάθε στιγμή πιο πολύτιμη, δημιουργούμε αναμνήσεις που θα μας ακολουθούν για πάντα.

Ανάμεσα σε όμορφα τοπία, ζεστές αγκαλιές και αληθινά χαμόγελα, θυμόμαστε πως η ευτυχία κρύβεται στα απλά… στις παρέες, στις κουβέντες, στις μικρές στιγμές που γίνονται μεγάλες. Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, αγάπη και φως!».

Το διαζύγιο και η δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγο

Να σημειωθεί ότι σε δημοσίευμα της SabahOnline, το 1999, αναφέρεται η δικαστική διαμάχη που φέρεται να είχε ο Τούρκος επιχειρηματίας με την πρώην σύζυγό του, Άννα Μαρία Γκουσμάν, για τα δύο παιδιά τους.

«Η Γιασμίν είναι οκτώ ετών και ο μικρότερος αδερφός της, Ντένις, μόνο τεσσάρων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι αδέρφια, δεν έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον λόγω του πείσματος των γονιών τους, οι οποίοι χώρισαν πριν από δύο χρόνια. Η Γερμανίδα μητέρα τους, Άννα Μαρία Γκουσμάν Τούντζα (33), και ο Τούρκος σύζυγός της, Μπουλέντ Οζκάν Τούντζα (38), χώρισαν πριν από δύο χρόνια λόγω αγεφύρωτων διαφορών. Η μητέρα πήρε την Γιασμίν και πήγε στη Γερμανία, ενώ ο Ντένις παρέμεινε με τον πατέρα του. Η Γερμανίδα ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της πήρε τον μικρό γιο της υπό καθεστώς απειλής. Έχει καταθέσει πολυάριθμες αγωγές εναντίον του Μπουλέντ Οζκάν Τούντζα για να ανακτήσει την επιμέλεια του παιδιού της, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο Οζκάν Τούντζα, με τη σειρά του, καταθέτει ανταγωγές για να απορριφθούν οι αγωγές εναντίον του και να του δοθεί η επιμέλεια και των δύο παιδιών» ανέφερε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα στην SabahOnline.