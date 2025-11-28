 Η Μαρίνα Σάττι αναβάλλει τις συναυλίες της στην Αμερική -Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της - iefimerida.gr
Η Μαρίνα Σάττι αναβάλλει τις συναυλίες της στην Αμερική -Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της

Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι
Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την αναβολή των επικείμενων συναυλιών της στην Αμερική ανακοίνωσε η Μαρίνα Σάττι, λόγω των θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Η τραγουδίστρια εισήχθη στο νοσοκομείο, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εμφάνισή της στο Madwalk 2025.

Και τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας της, η Μαρίνα Σάττι αναγκάζεται να αναβάλει και όλες τις επικείμενες συναυλίες της στην Αμερική, καθώς οι γιατροί της συνέστησαν να αποφύγει τις μετακινήσεις και να ξεκουραστεί.

Η ανακοίνωση της Μαρίνας Σάττι

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται..

Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

